Clipul Guvernului prin care promoveaza Centenarul: De mii de ani o insula de latinitate in Balcani, tara nemuritorului Dracula (Video)

"Romania, un picior de plai, o gura de rai, o descriere dintr-o balada profunda cat istoria (...) expresie ca un colier cu nestemate pentru o tara pe care Papa Ioan Paul al II-lea a numit-o gradina Maicii Domnului", incepe clipul centenar al Guvernului.Sunt trecute in revista si toate elementele enumerate atunci cand spunem ca tara noastra are de toate: lanuri unduite in bataia vantului, dealuri care dau roade gustoase, munti falnici, izvoare precum clestarul, paduri virgine, aur, argint, sare, petrol si gaze naturale.Desi avem un ministr al Mediului care a spus ca nu va ezita nicio clipa sa dea o lege ca sa fie ucise animalele salbatice, si a si facut-o, in clip Guvernul se lauda ca padurile virgine (pe care iarasi incearca pe toate caile sa le taie), sunt "salas pentru ultimii lupi liberi din Europa si ursii carpatini".Nu lipseste nici Dracula din prezentarea Guvernului: "Romania e tara a oamenilor ce au traversat o istorie cu marete izbanzi, dar si cu teribile incercari. Romania este tara nemuritorului Dracula, a albastrului unic de Voronet", continua insailarea de clisee.Sunt mentionate si marile personalitati ale Romaniei, cu realizarile lor. Nu intelegem, insa, mai nimic din frazare: "Intreaga umanitate beneficiaza astazi de inventii senzationale ale unor mari savanti romani, precum stiloul, insula, tratamentul antidiabetic, cel impotriva imbatranirii sau vaccinul antiholeric".Dupa ce s-a luptat sa nu cumva ca Rosia Montana sa intre in UNESCO, acum Guvernul se lauda cum "patrimoniul universal este imbogatit de opera unor creatori romani atinsi de geniu".Sunt mentionati si Nadia Comaneci, Gica Hagi, Ilie Nastase si Simona Halep.Tot la mari realizari sunt trecute si "cea mai frumoasa sosea montana" si "cea mai mare cadire din Europa, a doua ca marime din lume", Casa Poporului. Nu este deloc mentionata Catedrala Mantuirii Neamului.Chiar daca este despre Centenar, abia spre final el este amintit, dar, desigur, intr-un context milenar."De mii de ani o insula de latinitate in Balcani, nascuta din contopirea dintre daci si romani, sarbatoreste 100 de ani ca stat unitar", ni se spune.Iar Unirea este prezentata drept "clipa astrala a neamului romanesc", cand "nazuinta tuturor romanilor de a fi impreuna intr-o singura tara s-a implinit aevea".In final, Guvernul se lauda ca "Romania continua sa creasca sa se dezvolte si sa atraga. Este democratica, stabila si sigura. Toleranta si buna intelegere caracterizeaza viata cetatenilor romani".