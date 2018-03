Comitetul condus de Dancila a aprobat primele proiecte pentru Centenar. Cat vor costa?

Scandalul de la Alba Iulia

Ziare.

com

Comitetul interministerial a aprobat vineri o prima lista de 43 de proiecte pentru evenimente ce vor marca Centenarul Marii Uniri, a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu.Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a reprimit 151 de proiecte care vizeaza sarbatorirea Centenarului.Vineri, dupa a doua intalnire a Comitetului interministerial, care a fost condusa de prim-ministrul Dancila, ministrul Ivascu a declarat: "Am aprobat prima lista de proiecte eligibile, alese pe criterii clare, dupa prima evaluare efectuata in spiritul legii. Este vorba despre proiecte reprezentative la nivel regional, national si international ale beneficiarilor ordonatori principali de credite. Am aprobat 43 de proiecte, care vor fi finantate cu 14,9 milioane de lei".El a adaugat ca alte 21 de proiecte autofinantabile sunt eligibile, fiind incadrate conceptual in strategia aniversarii, iar 25 de proiecte au fost evaluate si selectate, din punct de vedere al continutului tematic, dar necesita unele clarificari de ordin administrativ si financiar.Astfel, in total, 68 de proiecte sunt eligibile, cu finantare de la MCIN, iar 21 se autofinanteaza.Ministrul a dat si cateva exemple dintre cele deja aprobate: o propunere a Muzeului National de Istorie a Romaniei - "Comorilo Romaniei la Vatican", Muzeul National de Istorie a Transilvaniei - "Clujenii si Marea Unire" si doua concerte organizate de Centrul Tinerimea Romana.Ivascu a precizat ca ministerul a trimis adrese prin institutiile Prefecturii catre autoritatile administratiilor publice locale care au propus proiecte de anvergura regionala. Termenul de raspuns e de maxim o saptamana, nu mai tarziu de 2 aprilie. Evaluarea lor avea loc in perioada 2 - 10 aprilie, iar dupa aceasta data va fi anuntata o noua lista de proiecte.Alte proiecte vor fi aprobate, pe masura ce vor fi depuse, inclusiv din partea organizatiilor nonguvernamentale.Despre Monumentul de la Alba Iulia el a precizat ca este "falsa" informatia potrivit careia Ministerul Culturii ar fi pierdut "anumite contracte"."Nu se poate pierde ceva ce nu a existat. A existat doar o intelegere comuna in 1993, intre Ministerul Culturii, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriale si autoritatile locale din Alba Iulia. In aceasta baza, Inspectoratul pentru Cultura Alba a organizat un concurs si castigator a fost Mihai Buculei". Concursul de idei era dedicat celei de-a 75-a aniversari a Marii Uniri."Nu avem dovada certa ca proiectul desemnat castigator in 1993 e acelasi cu cel avizat, neexistand niciun contract. Am discutat si acum exista o comisie pentru analiza documentatiei pentru realizarea monumentului si pentru negocierea clauzelor contractuale. Vom mai avea o discutie cu Buculei si sper sa grabim ritmul", a mai pus Ivascu.Cat priveste monumentul Unirii de la Arad, acesta este platit din 2010 si se afla inca in custodia autorului. "Autoritatile locale si artistul nu au ajuns la un acord asupra amplasamentului. Pe locul stablit initial se afla o alta lucrare".Au fost trimisi experti din partea ministerului si s-a ajuns la concluzia ca monumentul trebuie amplasat intr-un alt spatiu - in Piata Consiliului Judetean.