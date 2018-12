Defilare cu masini de gunoi si un excavator, de Ziua Nationala, intr-o comuna din Buzau (Video)

Ziare.

"Cislau, Buzau, un fel de LasFierbiti. In sfarsit, un primar care a facut parade pentru cei care s-au tot perindat in ultimii 30 de ani pe la conducerea Romaniei", este mesajul postat pe Facebook, alaturi de imagini.Pe filmare se vede cum la defilarea de 1 Decembrie participa si masini de gunoi, dar si un excavator. In cupa utilajului sta un barbat care tine doua steaguri."Astia de la LasFierbinti trebuie sa fie invidiosi pe regizorul de la Cislau", scrie un utilizator.Primarul comunei Cislau, Dumitru Mitroiu, a declarat ca masinile de gunoi si excavatorul apartin Primariei, iar parada a fost frumoasa."La defilare au fost armata, herghelia de stat Cislau, cu trasura, calareti, ISU, buldoexcavatorul luat printr-un proiect pentru cei de la ISU, compania de apa si masinile de gunoi care deservesc 10 localitati de pe Valea Buzaului. A fost parada localitatii. M-ar fi bucurat sa vina si ocolul silvic, privatii. E mai bine de ceilalti care nu au facut nimic. Nu stiu cate comune au mai facut asa ceva", a declarat Mitroiu, luni.Defilarea a avut loc pe strada Centurii, de la Primarie pana la monumentul eroilor, pe o distanta de 800 de metri. Primarul comunei Cislau justifica si prezenta masinilor de gunoi la parada: "Cei de la societatea de gunoi, care e a Primariei, au implinit 10 ani de existenta. Iar buldoexcavatorul a fost in parada pentru ca este pentru cei de la ISU".Sambata seara s-a incheiat la Cislau cu o retragere cu torte la care au participat peste o mie de persoane.