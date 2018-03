Fotografia zilei: Tricolorul a fost dus pe Varful Toaca, muntele sfant al Moldovei!

Ziare.

"Astazi in zi de mare sarbatoare cand aniversam 100 de ani de la unirea Basarabiei cu tara mama, echipa plecata in expeditie si-a atins obiectivul: a arborat drapelul national pe Varful Toaca, muntele sfant al Moldovei!Ii felicitam pe toti, ne mandrim cu ei, multumim #EchipeiNationaleMontane pentru faptul ca ne-au invitat sa participam in cadrul acestui proiect si asteptam cu interes urmatoarea expeditie!", se arata pe pagina de Facebook ISU Brasov Acest lucru a facut parte din proiectul "O echipa. Un steag. Un ideal", initiat de mai multi jandarmi care si-au propus ca in acest an sa arboreze drapelul pe cele mai importante varfuri din tara. In ianuarie, jandarmii au inceput cu Varful Omu.Pentru arborarea drapelului pe Varful Toaca, jandarmilor li s-au alaturat 4 ofiteri ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, dintre care 3 ofiteri din cadrul I.S.U. Brasov. Vremea le-a permis acestora sa urce in siguranta, temperatura fiind in jur de -5 grade marti dimineata, iar stratul de zapada masurand 85 de cm.Ceahlaul era un munte sacru pentru daci si il considerau altarul zeului Zamolxe. In plus, de catre crestinii ortodocsi acesta este considerat al doilea munte sfant dupa Athos.A.G.