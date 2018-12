Incidente la parada: Au ramas cu tancul in drum si n-au putut decola faimoasele F16

Ziare.

In premiera s-a decis ca parada sa inceapa cu spectacolul de pe cer, nu sa se incheie astfel, cum s-a intamplat pana acum.Trei elicoptere militare au deschis defilarea, purtand tricolorul pe deasupra Arcului de Triumf. Aeronavele care trebuiau sa inchida momentul aerian erau celebrele F16, insa ele nu au mai aparut pe cer.Potrivit informatiilor obtinute de jurnalisti, se pare ca acestea nu au mai putut decola pentru ca pistele erau inghetate.Insa si la sol au fost incidente. Un tanc s-a defectat chiar in drum spre parada si a blocat in spatele sau alte blindate si vehicule militare.Potrivit Antena3, una dintre senile a cedat. Militarii au incercat sa rezolve problema cu un baros, insa fara succes.