Istoric: Dorinta de Unire a fost dictata de memoria genetica a moldovenilor

Daca ne intoarcem in acea perioada istorica, ce s-a intamplat acum 100 de ani in Basarabia?

Care au fost premisele si de ce atunci s-a putut vota unirea aparent destul de simplu si in pofida faptului ca Basarabia a fost parte a Imperiului Rus mai mult de 100 de ani?

O parte din istorici si din fortele politice de la Chisinau sustin ca Unirea nu a fost un act benevol. Mai mult ca atat, ei declara ca aceasta s-ar fi facut cu pretul vietii unor deputati din Sfatul Tarii, care din cauza ca se impotriveau au fost impuscati. Cat de adevarate sunt aceste afirmatii?

Partidele politice de stanga declara ca Unirea de fapt a fost o ocupatie, aducand argumente ca armata romana a intrat cu forta in Basarabia.

In ultima perioada se agita spiritele in Gagauzia, unde tot mai multe voci condamna Unirea. De asemenea si alte minoritati din R. Moldova s-ar teme de acest proces. Cum au reactionat in 1918 minoritatile din Basarabia?

Anul acesta presedintele Igor Dodon si partidul socialistilor au pornit o adevarata campanie anti-unionista. De ce se fac aceste miscari si cui ii convine sa aprinda din nou spiritele in societate?

Pe 25 martie curent, la Chisinau a avut loc Marea Adunare Centenara, eveniment care a starnit multe valuri de critici. De asemenea, potrivit politiei a fost retinut un grup de 21 de tineri care se indreptau la eveniment, dupa ce asupra lor au fost depistate bate, cutite si rozete. Este cu adevarat unionismul un pericol pentru R. Moldova?

La doar cateva luni, pe 27 martie 1918, Sfatul Tarii de la Chisinau ia o decizie importanta, semnand Actul Unirii cu Romania. Aceasta stare de lucruri a durat doar 22 de ani, pana cand la 28 iunie 1940, in urma unui ultimatum al guvernului sovietic, Basarabia a fost din nou cedata Uniunii Sovietice.Despre cum s-au desfasurat evenimentele si care au fost premisele Unirii de acum 100 de ani,a discutat cu istoricul, din Chisinau.Pe 27 martie lumea avea presentimentul ca va avea loc Unirea. La Chisinau era venit prim-ministrul Romaniei, Alexandru Marghiloman, care in seara de 26 martie a avut o intalnire cu Blocul Moldovenesc si a ascultat declaratia acestora.A doua zi, la orele 16:15, toti deputatii s-au intalnit in Parlamentul de atunci, care se afla pe strada Mateevici 111. Era un eveniment foarte important, iar Onisifor Ghibu scrie in amintirile sale ca toata strada era plina de lume. Toti doreau sa intre in Palat, iar administratorii acestuia au fost nevoiti sa elibereze permise si sa restrictioneze intrarea.Un alt fapt interesant este ca doua zile mai devreme la Chisinau a venit si Constantin Stere, care a fost primit aici ca un semi-zeu. A inceput sedinta si dupa un discurs tinut de Marghiloman, Stere a fost ales ca presedinte al Sfatului Tarii. Acesta a avut trei discursuri, dintre care unul in limba rusa, rostit pentru minoritati ca sa inteleaga de ce basarabenii vor Unirea.S-a luat decizia de a vota nominal si cu 82 de voturi majoritare a fost luata acea decizie istorica. Este un moment foarte curios. O parte din Fractiunea Taraneasca care se impotrivea Unirii s-a desprins, declarand ca "inteleg acest moment istoric prin care trece Basarabia si noi tot vom vota".Nu a fost deloc usor. Existau contradictii foarte mari in interior. Blocul Moldovenesc, partid care era pentru Unire, avea un opozant foarte serios in randul Fractiunii Taranesti si cea a Minoritarilor, compusa de evrei, germani, armeni, gagauzi, bulgari etc.Pe de alta parte, exista un Soviet al Muncitorilor si Taranilor, care era bolsevizat si care, incepand cu 6 ianuarie 1918 tindea sa lichideze Sfatul Tarii. Mai existau si ucrainenii care aveau pretentii teritoriale si care incercasera in cateva randuri sa includa Basarabia in cele zece gubernii, care formau o noua Ucraina.S-a ajuns la aceea ca la inceput ucrainenii pretindeau la sudul, apoi la nordul Basarabiei, ca mai apoi sa propuna ca judetul Soroca sa se alipeasca la Ucraina.In asemenea situatie, basarabenii intelegeau ca unica solutie rezonabila, care corespunde adevarului istoric, este doar unirea cu Romania. Sa ne amintim ca moldovenii au mers cu aceasta propunere la Iasi inca in decembrie 1917.Atunci a avut loc o intalnire a lui Ion Pelivan cu istoricul Nicolae Iorga, cand primul ii declara ca "noi vrem sa facem Unirea". La care Iorga il intreaba: "Aveti forte militare?". "Nu, nu avem forte militare. Avem forte morale" - ii raspunse Pelivan.Nu e adevarat si este doar o insinuare. In luna ianuarie 1917, a existat un conflict cu niste deputati din Sfatul Tarii, care se declarau impotriva intrarii armatei romane in Basarabia. A avut loc un Congres Taranesc in cadrul caruia cinci deputati au chemat la opunerea rezistentei armate. Acestia cu adevarat au fost arestati si ulterior impuscati.Armata nu a intrat cu forta, ci din necesitate, deoarece armata a 4-a, a 6-ea si a 9-a rusa, care erau pe frontul romanesc se dezintegrau. Grupuri de dezertori treceau prin Basarabia si jefuiau depozitele de armament si alimente. Populatia pasnica era terorizata.In Chisinau lumea se temea sa iasa noapte pe strazi, deoarece puteau fi impuscati la fiecare pas. Exista un caz concret cand un fost politist i-a facut observatie unui cazac, iar acesta i-a taiat capul in plina strada, in plina zi. Sunt zeci de marturii.Astfel, din cauza anarhiei totale a aparut necesitatea unei forte care sa faca ordine, dar aceasta s-a facut cu foarte mult sacrificiu. Am gasit date ca in perioada 1918-1919, in Basarabia au murit 298 de soldati si jandarmi romani. In sate bolsevicii si anarhistii opuneau rezistenta armatei, iar aceasta era nevoita sa riposteze si sa mentina pacea.A fost un exemplu extraordinar de frumos din partea minoritatilor pe care l-a adus etnia poloneza de atunci prin Felix Dutkiewicz, deputat in Sfatul Tarii, care a spus ca voteaza pentru Unire pentru ca acesta este "adevarul istoric".Totusi, este adevarat ca minoritatea gagauza, bulgara, germana s-au abtinut si au absentat cand s-a semnat Actul Unirii, deoarece ei intelegeau ca moldovenii, care pana in 1917 erau o minoritate, s-au pomenit a fi majoritari.Se schimba raportul de forte deoarece minoritatile au tendinta sa se apropie de cel mai puternic, iar acestia in Imperiul Tarist erau, pe undeva, privilegiati. Colonistii erau avantajati fata de populatia autohtona si evident ca aceasta schimbare ii deranja.De asemenea, un nou spirit de concurenta ii facea sa se opuna Unirii. Dar nu peste tot. Erau oameni din randul acestor minoritati care constientizau, deoarece Stere a explicat foarte clar ca nu pot strainii sa se opuna acestui proces, deoarece moldovenii au trait aici de secole si nu pot pleca, spre deosebire de cei veniti.Eu cred ca acest lucru s-a intamplat si in 1918. Tot fortele pro-minoritare incercau sa se opuna unui curent firesc. Basarabia a fost parte a Moldovei istorice si ea trebuia sa revina cum a fost la inceputuri.As vreau sa o citez pe Nadejda Grinfeld, cea de a doua femeie din Sfatul Tarii, care spunea: "Noi asteptam sa vina in Basarabia orice armata - germana, ucraineana, franceza - numai nu romaneasca". Deci era o teama, deoarece apropierea de Romania a generat intotdeauna ideea fireasca de unificare.Asa si acum, Dodon si socialistii inteleg ca ideea unionista in orice moment poate exploda cu adevarat. Reactia este una fireasca, dar cu cat mai de amploare este aceasta, cu atat mai mult este dorinta de unificare a unionistilor.Nu. Unionismul este starea fireasca a R. Moldova si a existat chiar in timpul Uniunii Sovietice. Evenimentul din 1989, cand Basarabia s-a dezlipit de imperiul comunist nu a aparut din senin. Acesta a fost dictat de memoria genetica a acestei populatii. Astfel, ceea ce se intampla este un lucru absolut firesc, iar reactiile sunt neadecvate.Incercarea de a instiga o parte a populatiei impotriva altei parti, care isi doreste un fapt istoric este o crima. De asemenea, incercarea de a implica tinerii, care nu constientizeaza aceasta problema si de a-i pune sa mearga la provocatii trebuie sa devina o problema a organelor de securitate ale statului. Cu atat mai mult ca in Constitutie se ofera dreptul la libera exprimare, iar unionistii au acest drept la fel ca si ceilalti.