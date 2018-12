LIVE La multi ani, Romania! Zi plina de evenimente in Bucuresti, Alba Iulia si alte sute de orase

ca ca

Detalii despre paradele de la Bucuresti si Alba

La Bucuresti, manifestarile incep la ora 08:00, defilarea urmand sa aiba loc incepand cu 10:00. Dupa-amiaza, incepand cu ora 15:30, va avea loc si parada de la Alba Iulia.Presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa participe la parada militara de sub Arcul de Triumf, dar si la manifestarile de la Alba Iulia.Nu sunt asteptate incidente, insa romanii vor sa isi arate dezaprobarea fata de modul violent in care a actionat Jandarmeria pe 10 august si, astfel, sa le intoarca spatele in momentul in care defileaza. Amintim ca despre acest gest Jandarmeria le-a transmis celor care vor sa intoarca spatele ca "ii descalifioameni, ca cetateni si romani". Totodata, sambata seara va avea loc si un protest in Piata Victoriei si se doreste sa fie realizat si cel mai mare tricolor uman.- Decolarile si aterizarile pe Aeroportul Henri Coanda sunt amanate, sambata, pe durata desfasurarii exercitiilor aviatice de Ziua Nationala, in intervalul 09:45-10:45. Pasagerii sunt sfatuiti sa vina normal la aeroport , celelalte operatiuni derulandu-se normal., cu o ceremonie militara si religioasa de depunere de coroane si jerbe de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol I., prin fata spectatorilor urmand sa treaca aproximativ 4.000 de militari si specialisti, cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave.Intre acestia vor fi si aproximativ 500 de militari din mai multe tari aliate sau partenere: Albania, Bulgaria, Canada, Cehia, Croatia, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Republica Moldova, Slovacia, SUA, Turcia si Ucraina.Dispozitivul de defilare este constituit din blocuri de parada, organizate pe detasamente, cu trupe si tehnica ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza.De asemenea, participa la parada de 1 Decembrie Asociatia Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie-Izvoratorul de Mir" si Asociatia Traditia Militara, membra a Uniunii Europene a Asociatiilor Istorico-Militare.Anul acesta, in premiera, parada militara nationala va fi deschisa de aviatia militara. Dispozitivul de zbor va fi deschis de o formatie de elicoptere, in frunte cu un elicopter din dotarea Bazei 90 Transport Aerian, purtand drapelul national., in zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, la aceasta urmand sa participe aproximativ 1.600 de militari si specialisti, cu 150 de mijloace tehnice si 23 de aeronave militare. In blocurile de defilare se vor regasi militari si tehnica ale armatei poloneze.Pe timpul ceremoniilor din Bucuresti si Alba Iulia vor fi executate cate 21 de salve de tun.Ceremoniile militare din cele doua orase pot fi urmarite si online, accesand pagina de Facebook a Ministerului Apararii Nationale.Activitati similare au loc in marile garnizoane din tara, cu participarea reprezentantilor Armatei Romaniei, precum si in teatrele de operatii in care se afla in misiune militari romani. De 1 Decembrie, Drapelul national este arborat in toate institutiile militare din tara, iar la bordul navelor maritime si fluviale se va ridica Marele Pavoaz.Astfel, potrivit MAI, de 1 Decembrie,la care se preconizeaza participarea a peste 550.000 de persoane.Potrivit estimarilor, 30.000 de romani vor veni sa vada parada din Bucuresti, iar dupa incheierea acesteia MAI va organiza in Parcul Herastrau (intrare Pavilion H) o expozitie de mijloace tehnice, acompaniata de un concert de muzica de fanfara.Unul dintre cele mai importante evenimente este parada militara de la Alba Iulia, la care sunt asteptati aproape 100.000 de cetateni.Pentru desfasurarea in conditii de ordine si siguranta publica a manifestarilor si pentru a putea interveni in cazul unor situatii de urgenta in sprijinul populatiei, sunt mobilizati aproximativ 29.000 de pompieri jandarmi si politisti.