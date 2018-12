Lumea intreaga ne ureaza La multi ani! Ce mesaje vin pentru romani, dar si pentru guvernanti

Ziare.

Pentru autoritati, insa, mesajele au fost cu subinteles, de la asigurarea independentei justitiei si respectarii statului de drept la conditii bune pentru cetateni.Administratia americana a transmis, prin secretarul de stat Mike Pompeo, ca SUA vor ramane alaturi de Romania in eforturile de sustinere a valorilor democratice si a statului de drept."Reprezinta esenta relatiei noastre si baza cresterii economice si prosperitatii", a transmis Pompeo.Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a tinut sa inregistreze mesajul in limba romana si aminteste autoritatilor de responsabilitatea preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Tot in romana ne-a urat si ambasadorul britanic Andrew Noble. Acesta aminteste in mesajul sau de dosarul Brexitului, ce va fi transat chiar cand Romania va fi la presedintia UE.Si ambasadoarea Israelului Tamar Samash a inregistrat un mesaj in limba romana, imbracta in ie.Ea povesteste cum a gasit acum Romania libera, cu cetateni carora nu le mai e frica, si ii indeamna sa isi iubeasca si sarbatoreasca tara.Finlanda a luminat cladirea Ministerului de Externe in culorile tricolorului romanesc.Primaria din San Francisco a arborat tricolorul.Ambasada Belgiei a postat un mesaj pe Facebook: "La multi ani Romaniei si dragilor prieteni romani! Multumim pentru prietenia constanta si pentru excelentele relatii bilaterale".Ambasada Olandei a postat, pe langa mesajul de "la multi ani", si un filmulet de la parada de la Arcul de Triumf, la care a participat si ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic.Si ambasada Danemarcei a postat o fotografie de la parada de sambata, alaturi de felicitari.Ambasada Suediei, cunoscuta pentru postarile inedite, nu s-a lasat nici acum mai prejos. Fotografia ce insoteste mesajul de felicitare este cu doi tineri ce se saruta sub tricolor."Centenar fericit, Romania! Fie ca ziua voastra de 1 Decembrie sa fie bogata in lumina, iubire si speranta pentru un viitor Centenar prosper! La multi ani, Romania!", ne transmit suedezii.Ambasada Turciei ne prezinta si militarii care au venit special ca sa participe la parada."La multi ani, prieteni romani, cu ocazia aniversarii Centenarului Marii Uniri!", ne ureaza Turcia.Ambasada Finlandei a prezentat un film de promovare pentru Romania facut de romanii care locuiesc la Helsinki.Ambasada Spaniei transite "La multi ani romanilor", precizand ca "si din tara si de peste hotare!". In Spania traieste o comunitate mare de romani.