PSD vrea sa declare prin lege orasul Iasi "capitala istorica" a Romaniei

"In anul centenarului, pentru reconsiderarea rolului istoriei si al culturii nationale, municipiul Iasi se declara", se arata in initiativa legislativa a celor 17 alesi PSD depusa pe 4 iulie la Senat, ca prim for sesizat.Initiatorii mai sustin ca este necesara recunoasterea morala a Iasiului, care a contribuit la Unire."Pornind de la promisiunea facuta de Carol I:, initiatorii acestui proiect legislativ consideram ca, in an de centenar, trebuie sa instituim o recunoastere morala orasului care, prin elitele sale, a acceptat sacrificiul fondator, pentru realizarea celui mai important proiect de tara al romanilor", potrivit expunerii de motive."Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si importante asezari ale tarii, in care a pulsat mereu, puternic, o autentica viata romaneasca. Capitala de netagaduit a Moldovei, orasul a dat patrimoniului national inestimabile valori materiale si spirituale, a inscris in istoria tarii pagini glorioase, ramase durabil in constiinta.Este cel mai istoric oras al tarii, cu un patrimoniu deosebit, cum nu gasesti poate in niciun alt oras romanesc. Iasiul este al doilea oras ca marime al Romaniei. Pe langa importantul rol administrativ, Iasiul si-a capatat si un faimos rol cultural, dar si un important nucleu religios", completeaza initiatorii proiecului.Initiativa legislativa a fost depusa la Senat, prima camera sesizata, decizionala fiind Camera Deputatilor.