Tehnologie VR, folosita intr-o expozitie dedicata Marii Uniri in Cluj-Napoca

Filmul prezinta cateva date istorice despre partile beligerante din timpul Primului Razboi Mondial, dar si o secventa care patrunde in viata intima a unui soldat, corespondenta cu sotia sa, pentru a arata si o alta latura a razboiului.Impresionanta este insa, la acest film, senzatia de imersiune intr-un anumit spatiu temporal, pe care privitorul o primeste prin intermediul tehnicii VR."Impreuna cu Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, care gazduieste in aceste zile o expozitie dedicata Centenarului Marii Uniri, noi prezentam un scurt metraj 3D. A fost realizat de o echipa de graficieni si artisti aici, in Cluj, cu sprijinul partenerilor nostri.Practic, privitorul este cufundat intr-un mediu care reproduce atmosfera din timpul razboiului. In cadrul unui obiectiv cum este acest muzeu, vizitatorii pot vedea obiecte reale dintr-o perioada anume, dar tehnologia incepe sa ne permita sa cream atmosfera dintr-o anumita epoca, in acest caz a Primului Razboi Mondial, si asta poate atrage oamenii catre muzeu, lucru care speram sa se intample din ce in ce mai mult de acum", a explicat Sebastian Chetan, unul dintre membri echipei de creatie a filmului.Vizitatorii au, astfel, ocazia ca, la finalul vizitarii expozitiei, sa vada acest film 3D dedicat Primului Razboi Mondial. Echipa care a realizat filmul a adus in muzeu, pentru o perioada limitata de timp, cateva casti de Virtual Reality, dar si scaune, din care privitorii sa poata urmari comod firul evenimentelor si sa se poata roti la 180 de grade, pentru a vedea tot spatiul creat de graficieni."Este o senzatie foarte interesanta, de multe ori iti vine sa intinzi mana sa atingi obiectele", a spus o vizitatoare a expozitiei."Experienta VR iti da ocazia sa intri intr-un spatiu pe care altfel nu ai mai putea sa il vezi sau ar fi costisitor de recreat. Cred ca intregeste foarte bine o vizita la muzeu", a spus un tanar la finalul experientei.Mai multe documente originale care ilustreaza diferitele momente cheie ale istoriei Romaniei in parcursul ei catre Marea Unire - precum firmanul de recunoastere a alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Tarii Romanesti si Moldovei, documente care poarta semnatura lui Mihai Viteazul sau Imnul Romaniei, scris de mana lui Andrei Muresanu - sunt reunite intr-o expozitie la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca."Romanii spre Marea Unire" este o expozitie in care curatorii Horatiu Bodale si Razvan Mateescu au dorit sa traseze un itinerar al natiunii romane spre momentul de la 1 decembrie 1918.Filmul 3D a fost creat in cadrul unui proiect finantat cu sprijinul Primariei Cluj-Napoca.