Un basarabean de 77 de ani, fost deputat, a parcurs 520 de kilometri pe jos, pana la Alba Iulia

Ion Margineanu, fost profesor universitar si deputat in Parlamentul Republicii Moldova, a venit pe jos de la Balti la Alba Iulia, parcurgand zilnic aproape 20 de kilometri."Am parcurs traseul in 30 de zile, din 1 pana in 30 noiembrie. Cand am intrat in circumscriptia orasului Alba Iulia, am cazut in genunchi. Atat de emotionat am fost ca am realizat ce mi-am propus! Am ingenunchiat in fata orasului, a fost deosebit de frumos, o realizare a visului meu, la batranete. Am parcurs acest traseu din dragoste pentru poporul roman, pentru poporul meu, pentru poporul roman de pretutindeni unit", a spus Ion Margineanu.Potrivit calculelor sale, traseul total a fost de 520 de kilometri."Tot drumul l-am parcurs pe jos, dar am avut o echipa care m-a ajutat. Mi-au purtat hainele, mancarea si asa mai departe", a mai spus varstnicul.Si-a propus sa vina pe jos pana la Alba Iulia inca din 1993, cand a sarbatorit alaturi de delegatia parlamentara de la Chisinau 75 de ani de la Marea Unire."Atunci am fost la Alba Iulia si a incoltit gandul meu, mai exact daca prind 100 de ani de la Marea Unire, sa fac traseul pe jos", a mai spus Ion Margineanu.