Marele Trofeu Cerbul de Aur 2018 a fost castigat de o interpreta albaneza de 17 ani

Nascuta la 12 ianuarie 2001 la Tirana, Inis Neziri este prima concurenta albaneza care pleaca de sub Tampa cu Marele Trofeu.La jumatate de secol de la primul Festival Cerbul de Aur, Marele Trofeu a fost adjudecat dupa ce Inis Neziri a interpretat in concurs, piesele "Dau viata mea pentru o iubire", compusa de Marius Teicu, pe versuri de Eugen Rotaru si "Piedestal", creatie a tinerei artiste albaneze care planuieste sa isi reprezinte tara la Eurovision cat mai repede."Am multe emotii, nici nu stiu ce sa zic. Vreau sa multumesc mult echipei, juriului si organizatorilor pentru acest festival prestigios", a spus artista albaneza, marcata de succesul neasteptat, imediat ce a primit trofeul placat cu aur din mana Luminitei Dobrescu, castigatoarea de acum 50 de ani a Marelui Premiu.Cea de-a patra seara a manifestarii produse de TVR a adus in fata celor mai bine de 5500 de spectator adunati pe gradenele montate in Piata Sfatului si recitaluri sustinute de invitatii speciali ai "Cerbului" aniversar, Edvin Marton, Eleni Foureira, The Motans si Carla's Dreams. Vedeta serii, Nicole Scherzinger, a inclus printre piesele pe care le-a interpretat si o varianta proprie a melodiei lui Prince, "Purple Rain", prezentata in premiera pentru brasoveni.In istoria Festivalul a intrat sambata o noua serie de laureati. Premiul I a mers la Olivier Kaye, concurentul din Belgia reusind sa seduca juriul cu piesa "Sa nu-mi iei niciodata dragostea", compusa de Holograf. Prestatia sa a fost si pe gustul publicului, interpretul plecand de la Brasov si cu Premiul Publicului.Si premiul II a plecat din Romania, dar nu foarte departe Antonia Gigovska, din Macedonia fiind rasplatita pentru prezentarea personal a melodiei "Cat de frumoasa esti", compusa de Ionel Tudor, pe versurile Andreei Andrei.Premiul III l-a castigat Kelly Joyce, din Franta, piesa cu care a convins juriul fiind "Of, inimoara", compusa de Edmond Deda.In Republica Moldova se duce Premiul Societatilor Publice de Radio si de Televiziune, cucerit de Lidia Isac, pentru "Tu nu vezi cerul", piesa compusa de Ionel Tudor, versuri Andreea Andrei.Au mai luat premii Ryan O'Shaughnessy, din Irlanda (Premiul Municipiului Brasov) si italianul Damiano Borgi (Premiul Judetului Brasov).Premiul pentru cea mai buna interpretare a unei piese romanesti a fost atribuit Ralucai Blejusca, din Romania. Jurnalistii i-au acordat Premiul Presei Festivalului lui Ovidiu Anton, din Romania pentru interpretarea piesei "Copacul", compozitie a lui Jolt Kerestely, pe versuri de Ovidiu Dumitru.Edvin Marton din Ungaria, Gigliola Cinquetti, Kristina Cepraga Goodwin si Luminita Dobrescu din Italia, Eleni Foureira din Grecia, Arsenie Toderas din Republica Moldova si Madalin Voicu din Romania au fost cei care au jurizat prestatiile concurentilor in acest an.A devenit o traditie ca ultima seara a festivalului Cerbul de Aur sa fie dedicata folclorului. Duminica, urca pe scena, incepand cu ora 20.30, artisti de muzica populara ca Grigore Lese, Damian Draghici, Alex Calancea Band, dar si Cornelia si Lupu Rednic, Ionut Fulea, Niculina Stoican, Viorica MacoveiEditia 2018 a Festivalului Cerbul de Aur este dedicata Centenarului Marii Uniri si are loc in Piata Sfatului din Brasov in perioada 29 august - 2 septembrie 2018.Festivalul International Cerbul de Aur a debutat in anul 1968 si a avut 17 editii, cea mai recenta dintre acestea fiind organizata in anul 2009. De-a lungul anilor, acest prestigios festival a gazduit aparitii si recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amalia Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow si multi altii.