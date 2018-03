Cezar Preda, despre desecretizarea protocoalelor SRI: Tara este condusa in functie de problemele unor politicieni

Ziare.

"Pentru mine ca parlamentar acest lucru inseamna ca vreau sa se respecte legea. Daca legea prevede desecretizarea acestor protocoale, este foarte bine. Daca acest lucru este cerut in cadrul unui plan, unui scenariu facut de domnul Dragnea, impreuna cu doamna Dancila, impreuna cu presedintele comisiei de control, asta-i altceva", a declarat deputatul PNL Cezar Preda, la RFI, solicitat sa comenteze demersul Guvernului privind desecretizarea protocoalelor incheiate de SRI cu institutiile statului.Cezar Preda a afirmat ca aceasta "cascada a solicitarilor este in functie de ce turnatorie" apare seara la TV."Toata cascada asta a solicitarilor este in functie de ce se intampla pe agenda zilei, depinde ce turnatorie ordinara mai apare in fiecare seara la televizor si reactia este la nivel guvernamental. Este foarte grav, din punctul meu de vedere, ca Romania ajunge sa-si conduca destinele prin Guvernul sau, in functie de problemele pe care le au anumiti oameni politici", a spus Preda.Deputatul liberal a afirmat ca desecretizarea protocoalelor nu va aduce nimic nou." (...) Desecretizarea lor nu va aduce absolut nimic nou si nu va schimba cu absolut nimic starea de fapt. Daca aceste protocoale au avut un caracter legal, au avut o componenta legala, limitativa si bazata pe ceea ce inseamna securitatea nationala, lucrurile vor ramane asa, nu vor schimba cu nimic nici modul in care este perceput domnul Dragnea, nici modul in care sunt perceputi cei care acum se toarna intre ei si care, culmea, acuzau ca exista un stat paralel si toata Romania a vazut de fapt ca ei erau statul paralel, ei erau in mijlocul acestui stat paralel, in care puneau guverne, puneau oameni pe functii importante, in urma unor intalniri informale in spatii private", a spus Preda.