Cum ar fi fost presat Arpad Paszkany sa renunte la CFR Cluj

Muresan sustine ca fostul finantator al clujenilor, Arpad Paszkany, a fost presat sa renunte la echipa!Aceasta lasa de inteles ca Paszkany ar fi fost santajat cu dosarul DIICOT de evaziune fiscala."Pot sa va zic sigur ca da. Dar nu pot sa va dau amanunte. A fost presat si a fost mai bine pentru el sa plece. Stiti ca la noi sunt unii pe care ii aleg anumite organe din anumite motive si te tot toaca. Si spre altii nu se uita nimeni niciodata", a spus Iuliu Muresan pentru Gazeta Sporturilor In 2016, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in care Arpad Paszkany este suspect de evaziune fiscala si delapidare, dupa ce din conturile clubului s-ar fi scurs 10 milioane de euro inspre firma Vianova Holdings din Cipru, in schimbul unor contracte de consultanta.Apoi, la inceputul lui 2017, CFR Cluj, club aflat in stare de insolventa, si-a schimbat proprietarul.In acte, Maria Bagacean a devenit noul patron, insa in spate se afla Nelu Varga si un milionar german, pe nume Abris Lelbach.