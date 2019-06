5 dintr-o lovitura: Iata ce jucatori a transferat Dan Petrescu la CFR Cluj

Ziare.

Potrivit unui comunicat oficial, CFR i-a transferat pe Burca, Susic, Rondon, Luis Aurelio si pe portarul Cosmin Vatca."Clubul CFR 1907 Cluj anunta primele transferuri realizate in vederea noului sezon competitional! Fundasul central Andrei Burca, fundasul dreapta Mateo Susic, care a mai evoluat in Gruia in sezonul 2014/2015, atacantul Mario Rondon, mijlocasul Luis Aurelio si portarul Cosmin Vatca, cel care revine in Gruia dupa un sezon. Cei cinci s-au alaturat lotului pregatit de Dan Petrescu si au efectuat primele antrenamente alaturi de noii coechipieri.Campioana CFR Cluj le ureaza bun venit si cat mai multe reusite in tricoul echipei noastre!"In paralel cu achizitiile, Petrescu renunta la unii dintre jucatorii pe care i-a avut sub comanda si care nu ar evolua la cel mai inalt nivel.M.D.