Ce spune antrenorul lui Celtic dupa infrangerea cu Celtic din Champions League: "Ne-am impuscat singuri in picior"

Lennon spune ca nu intelege ce s-a intamplat cu formatia sa si recunoaste ca rezultatul duelului cu ardelenii lui Petrescu este extrem de dezamagitor."In prima repriza am fost atat de pasivi, nu am avut ritm. Nu stiu ce s-a intamplat. Nu am avut prezenta fizica, nu am fost agresivi si cu siguranta nu am muncit suficient pentru a bloca centrarile lor. Am primit un avertisment si apoi am facut aceeasi greseala. Dupa pauza am mers dupa ei ceva mai bine, echipa a raspuns asa cum trebuia, insa ne-am impuscat singuri in picior cu golurile primite. Am condus de doua ori si i-am lasat sa egaleze.La primul gol te gandesti ca e in regula, se vor trezi. Al doilea gol a venit pe o greseala individuala, la al treilea aveam o multime de fundasi in aparare, insa l-am lasat pe omul lor sa patrunda si sa suteze, dar si asa trebuia sa ne descurcam mai bine pe recuperare. Al patrulea gol este cumva academic pentru ca incercam sa atacam cu toate liniile pentru a marca. Am avut multe ocazii de a castiga meciul, insa am irosit 45 de minute. Daca jucam macar putin la nivelul din a doua repriza in prima parte ne calificam.Este foarte dezamagitor pentru noi si trebuie sa acceptam criticile care vin, indiferent ca sunt de la presa sau din partea suporterilor nostri. Trebuie sa ne regrupam si sa ne asiguram ca ce calificam in Europa League ", a spus Lennon la conferinta de presa.CFR Cluj a reusit sa se califice in play-off-ul Champions League cu o victorie superba in fata celor de la Celtic Glasgow, in turul III preliminar.Dupa 1-1 in partida tur din Gruia, elevii lui Petrescu au castigat cu 4-3 in Scotia si vor juca acum pentru accederea in grupe.In play-off, campioana Romaniei va da peste Slavia Praga, insa avand deja in buzunar biletele pentru faza grupelor. In caz ca va trece de cehi, echipa va evolua in grupele Champions League , iar daca va pierde va merge in grupele Europa League.M.D.