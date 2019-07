CFR Cluj invinge superb Astana si merge mai departe in Champions League

Ziare.

com

Ardelenii s-au impus cu scorul de 3-1 si au reusit astfel sa intoarca rezultatul din partida tur.Partida din Gruia a inceput cum nu se putea mai prost pentru campionii Romaniei, Murtazayev deschizand scorul inca din minutul 4 cu un sut superb de la distanta care l-a prins iesit din poarta pe Arlauskis.Chiar daca lucrurile pareau transate, daca ne gandim si la declaratiile lui Petrescu dinaintea partidei, "feroviarii" nu au renuntat si au reintrat rapid in joc. Rondon a lovit bara in minutul 9, iar la faza urmatoare Omrani a reusit sa restabileasca egalitatea.Atacantul avea sa devina eroul campioanei, el fiind cel care a adus calificarea in turul II.Mai intai i-a adus pe cei de la CFR in avantaj cu un sut deviat in minutul 26, pentru ca apoi sa inscrie frumos cu calcaiul, in minutul 73, golul calificarii.Romanii au ratat alte cateva ocazii mari si au tremurat serios in prelungiri, cand Arlauskis a intervenit excelent la reluarea lui Janga.CFR Cluj se califica in turul II al Champions League acolo unde va intalni, chiar saptamana viitoare, gruparea israeliana Maccabi Tel AvivMin.90+6 Final! CFR se califica in turul II!Min.90+4 Arlauskis are o interventie cat o calificare!Min.90 Cinci minute de prelungire. Cinci minute pana la calificare.Min.89 Suntem pe final si ardelenii trag cu dintii de scorul care ii califica mai departe.Min.84 Schimbare CFR: Dan Petrescu il scoate pe eroul Omrani.Min.77 CE RATARE! Omrani trimite incredibil pe langa poarta goala!INFO: La acest scor CFR merge in turul II preliminar.Min.73Min.66 Schimbare CFR: Costache intra in locul lui Rondon.Min.63 Din nou avem cateva minute mai calme.Min.55 CE OCAZIE! Djokovic trimite mult peste poarta din pozitie ideala!Min.51 Sansa mare pentru CFR, insa balonul trece putin peste transversala!Min.46 Incepe repriza secunda.________________Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.43 GOL ANULAT CFR! Vinicius inscrie cu o lovitura de cap, insa reusita ii este anulata pentru o pozitie de offside la limita.Min.40 Ne indreptam spre pauza si asta se vede si in evolutia jucatorilor.Min.33 Momente ceva mai linistite in meci.INFO: CFR mai are nevoie de un gol pentru a obtine calificarea.Min.26Min.25 Sut usor deviat, mingea trece peste transversala celor de la Astana!Min.15 Minute bune pentru ardeleni, care domina si forteaza inca un gol.Min.10Min.9 BARA CFR! Rondon este aproape de egalare, insa balonul loveste transversala!INFO: CFR are acum nevoie de trei goluri pentru a se califica.Min.4Min.3 Pun probleme cei de la CFR din primele minute.Min.1 Incepe partida din Gruia!: Arlauskis - Camora, Burca, Vinicius, Susic - Culio, Bordeianu, Djokovic - Omrani, Rondon, DeacRezerve: Vatca, Costache, Hoban, Muresan, Paun, Pereira, PeteleuAntrenor: Dan Petrescu: Eric - Beysebekov, Simunovic, Postnikov, Rukavina - Logvinenko - Murtazayev, Sigurjonsson, Maevskiy, Tomasov - RotariuRezerve: Mokin, Anicic, Janga, Mubele, Muzhikov, Pertsukh, ShomkoAntrenor: Roman GrigorciukArbitru: Alexander Harkam.