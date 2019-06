CFR Cluj - FC Astana, in turul I preliminar din Champions League

Ziare.

com

Elevii lui Dan Petrescu se vor duela pentru un loc in turul al doilea cu FC Astana, din Kazahstan, echipa cu cel mai bun coeficient de pe lista posibilelor adversare.Repartizati in Grupa 1 la tragerea la sorti de marti, "feroviarii" puteau intalni adversare puternice, asa cum sunt Astana, Ludogorets si Steaua Rosie, dar si unele abordabile, ca AIK Stockholm sau Shkendija.Sortii nu au fost de partea campionilor, care se vor duela cu cei de la Astana.Primul meci al "dublei" se va disputa in Kazahstan, urmand ca returul sa se joace in Gruia.15:37 - CFR CLUJ ii infrunta pe kazahii de la FC Astana!15:37 - Elevii lui Petrescu au scapat de Steaua Rosie!15:36 - Macedonenii de la Shkendija vor juca impotriva estonienilor de la Nomme Kalju.15:34 - Incepe tragerea la sorti! Incep emotiile pentru CFR Cluj!15:33 - Este prezentata procedura tehnica a tragerii la sorti.15:30 - Incepe tragerea la sorti de la sediul UEFA Campioana Romaniei a fost plasata in Grupa 1 si nu este cap de serie, dupa cum urmeaza:Suduva (LTU)CFR Cluj (ROU)Ferencvaros (HUN)Nomme Kalju (EST)Ararat-Armenia (ARM)Partidele din turul I preliminar al Ligii Campionilor se vor disputa pe 9/10 iulie (turul) si 16/17 iulie (returul) .