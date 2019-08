CFR Cluj se califica in play-off-ul Champions League dupa o victorie fenomenala pe terenul lui Celtic

Ziare.

In urma acestui rezultat, elevii lui Dan Petrescu si-au asigurat prezenta in grupele cupelor europene, o victorie in play-off ducandu-i in grupele Ligii, iar o infrangere in grupele Europa League Duelul de pe Celtic Park a inceput intr-o nota echilibrata, ardelenii evoluand agresiv si destul de sus in teren, punand presiune pe jucatorii adversi. Iar asta s-a vazut in dinamica jocului, ocaziile la poarta lui Bain aparand destul de repede.Dupa un penalti cat se poate de clar refuzat de arbitru la Deac, acelasi jucator al CFR-ului a reusit sa deschida scorul in minutul 27, reluand in plasa balonul centrat foarte bine de Omrani.Scotienii au incercat sa egaleze, insa la pauza echipa noastra a intrat la vestiare in avantaj si cam toata lumea se astepta la un meci mare.Dupa reluarea jocului cei de la Celtic au lovit rapid, Forrest si Edouard marcand de doua ori in zece minute pentru a aduce gazdele in avantaj.Omrani a restabilit egalitatea in minutul 76, transformand un penalti acordat dupa un hent la Brown, insa scotienii au marcat imediat dupa reluarea jocului, profitand de gafele mari din defensiva romana.Cinci minute mai tarziu acelasi Omrani marca pentru 3-3 cu un sut din cadere sub transversala, iar in prelungirile prelungirilor Tucudean a punctat pentru un incredibil 4-3!Pe CFR o asteapta acum o "dubla" de foc cu Slavia Praga pentru accederea in grupele Champions League si accesul la potul de peste 20 de milioane de euro, insa Petrescu si-a indeplinit deja obiectivul pentru acest sezon, echipa avand asigurata prezenta in grupele Europa League si in caz de infrangere.Min.90+7 Final de partida!Min.90+7Min.90+2 Arlauskis respinge bine sutul lui Forest.Min.90 Am intrat in prelungiri, vor fi 6 minute suplimentare!Min.86 Rezista ardelenii, insa Celtic creste presiunea pe acest final.INFO: La acest scor CFR se califica!Min.81Min.78 Feroviarii isi reiau atacurile.Min.76Min.74Min.72Min.68 Se joaca frumos, pe contre, ambele echipe incercand sa inscrie.Min.63 Galben pentru Deac.INFO: Acum este clar, nu vom avea prelugiri.Min.61Min.54 Ce ocazie! Edouard reia putin pe langa poarta!Min.51 Sut-centrare al lui Omrani respins in fata de Bain!INFO: La acest scor avem prelungiri.Min.51Min.48 Sansa mare pentru Celtic, Arlauskis este la post!Min.46 Incepe repriza secunda.___________________Min.45+2 Finalul primei parti! CFR conduce cu 1-0!Min.45 Ne apropiem de pauza si scotienii forteaza egalarea.Min.41 Cartonas galben pentru El Hamed.Min.37 Forrest patrunde bine, suteaza pe coltul scurt si avem din nou sansa. Balonul se duce pe langa buturile aparate de Arlauskis.Min.30 Djokovic suteaza in forta de la 25 de metri, portarul respinge cu piciorul!INFO: La acest scor, campioana Romaniei merge in play-off-ul Champions League.Min.27Min.26 Johnston patrunde usor spre poarta CFR-ului, dar avem noroc pentru ca suteaza pe langa poarta.Min.20 Incearca sa tina mingea cat mai mult elevii lui Petrescu si reusesc asta in multe momente.Min.11 Joc destul de curajos facut de CFR in acest debut de partida.Min.8 Deac lufteaza incredibil din pozitie ideala, este secerat in careul advers de McGregor, insa arbitrul lasa jocul sa continue.Min.5 Sut de la distanta al lui Camora, Bain retine fara emotii.Min.1 Fluier de start! Celtic are prima lovitura a partidei.Bain - Elhamed, Ajer, Simunovic - McGregor, Brown, Ntcham, Forrest - Christie, Edouard, JohnstonRezerve: Gordon, Jullien, Bitton, Griffiths, Bayo, Morgan, BolingoliAntrenor: Neil LennonArlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Djokovic, Bordeianu, L. Aurelio - Deac, Rondon, OmraniRezerve: Vatca, Sylla, Paun, Tucudean, Muresan, Peteleu, CestorAntrenor: Dan PetrescuArbitru: Andris Treimanis (Letonia)INFO: Invingatoarea se califica in play-off-ul Champions League si se va duela cu Slavia Praga pentru un loc in grupe. Invinsa merge in play-off-ul Europa League, unde va da peste castigatoarea duelului dintre Sheriff Tiraspol si AIK Stockholm.