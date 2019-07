CFR Cluj trece de Maccabi si se califica in turul III preliminar al Champions League

Ziare.

A fost 1-0 in partida tur din Gruia si 2-2 in returul de marti, de la Tel Aviv, elevii lui Dan Petrescu reusind sa faca o partida mare intr-o deplasare dificila.Duelul din Israel n-a inceput tocmai bine pentru campioana Romaniei, care a ratat o sansa uriasa prin Rondon, iar apoi s-a vazut condusa dupa ce Blackman a profitat de o greseala foarte mare pe faza defensiva.Imediat insa CFR a dat replica, Bordeianu reusind sa scoata o lovitura de la 11 metri la chiar urmatoarea faza, penaltiul fiind transformat de Culio.Pe final de repriza, acelasi Culio a sutat puternic, portarul Gianniotis a respins neglijent in fata, iar Rondon, atent pe recuperare, a trimis in plasa si i-a adus in avantaj pe "feroviari".Maccabi a fortat in partea secunda, avand si avantajul unui gol inscris rapid de Cohen, insa israelienii n-au putut sa faca mai mult decat sa egaleze.CFR s-a retras in propria jumatate de teren si a aparat cu disperare in unele momente remiza ce le-a adus calificarea.Mai departe, in turul III preliminar al Ligii Campionilor, elevii lui Dan Petrescu vor da peste scotienii de la Celtic Glasgow , prima mansa urmand a se disputa in Gruia pe 6 august.Min.90+6 Final! CFR Cluj merge in turul III!Min.90+1 Vom avea sase minute de prelungire!Min.90 Cartonas galben pentru Burca.Min.87 Schimbare CFR: Muresan intra in locul lui Omrani.Min.86 Arlauskis le da mari emotii colegilor dupa ce rateaza balonul la o centrare.Min.83 Schimbare CFR: Tucudean este trimis in teren de Dan Petrescu.Min.81 Arlauskis se resimte dupa ce se loveste de bara.Min.70 Creste presiunea gazdelor, dar romanii rezista fara probleme deosebite pana acum.Min.63 Faza frumoasa a israelienilor, insa Micha suteaza departe de poarta CFR-ului.Min.53 Schimbare CFR: Paun intra in locul lui Deac.Min.50 Ce ocazie! Cohen trimite in fata portii, dar Blackman reia slab!Min.48Min.46 Incepe repriza secunda.___________________Min.45+3 Finalul primei reprize.INFO: Maccabi are nevoie acum de inca trei goluri pentru calificare.Min.43Min.34 Ce ocazie! Schechter incearca o reluare cu calcaiul, mingea merge paralel cu linia portii!Min.24 Sut bun al lui Deac din lovitura libera, Gianniotis scoate in corner!INFO: Maccabi are nevoie de doua goluri pentru a se califica.Min.18Min.17Min.15Min.12 Ce ocazie! Rondon e lansat foarte bine, preia in fata portarului, insa nu poate trimite in poarta goala!Min.10 Arlauskis iese foarte bine din poarta si retine intr-o faza periculoasa.Min.5 Asa cum era de asteptat, gazdele incep in ofensiva incercand sa inscrie rapid.Min.1 Incepe partida!Maccabi Tel Aviv: Gianniotis - Kandil, Piven, Amador, Davidzada - Peretz, Glazer - Rikan - Blackman, Shechter, MichaRezerve: Tenenbaum - Ofoedu, Atar, Cohen, Schoenfeld, Geraldes, BarskyAntrenor: Vladimir IviciCFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Bordeianu, Culio, Djokovic - Deac, Omrani, RondonRezerve: Vatca - Sylla, Paun, Tucudean, Muresan, Peteleu, CestorAntrenor: Dan Petrescu