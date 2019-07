Dan Petrescu, exasperat de un translator: "Nu stie sa traduca asta!"

Ziare.

Translatorul a avut dificultati in a-l ajuta pe "Bursuc" sa se inteleaga cu jurnalistii veniti din Kazahstan, iar la un moment dat antrenorul a rabufnit.Suparat ca omul a tradus pe dos ceea ce i-a spus, Petrescu a cerut oprirea conferintei de presa."Hai, gata, ca incepe antrenamentul acum! Ajunge. Nu stie sa traduca asta...", i-a spus Petrescu ofiterului de presa.CFR Cluj si Astana se dueleaza miercuri seara in mansa retur a turului I preliminar din Champions League.Intalnirea care va fi transmisa in direct pe Ziare.com se reia de la scorul de 1-0 in favoarea oaspetilor.M.D.