Dan Petrescu renunta la inca un jucator: Iata cine a plecat de la CFR Cluj

Formatia din Gruia a anuntat, luni, ca maghiarul Adam Lang a parasit clubul dupa numai un sezon."Clubul CFR 1907 Cluj si fundasul central Adam Lang au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului! Ii multumim lui Adam pentru toata munca depusa in tricoul "alb-visiniu" si ii dorim multa bafta mai departe in cariera!", au transmis cei de la CFR.18 meciuri a jucat in Liga 1 ungurul Lang, jucator transferat in urma cu un an liber de contract.M.D.