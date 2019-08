Golul "de tenis de masa" primit de CFR Cluj, exersat intens de cehi: Dezvaluirile de la finalul meciului

Ziare.

Marcatorul Lukas Masopust a marturisit imediat dupa fluierul de final ca reusita nu a fost deloc intamplatoare."Am inscris un gol in urma unei scheme pe care o repetam mult la antrenamente", a declarat acesta.Si Nicusor Stanciu, romanul cu pasa decisiva, a confirmat faptul ca faza golului a fost exersata."De cand am venit la Slavia, lucram fazele fixe foarte mult. La nicio echipa la care am jucat nu am lucrat atat de mult. Am avut si noroc, ca portarul a fost mascat", a explicat Stanciu.Slavia Praga a castigat mansa tur a play-off-ului Champions League cu CFR Cluj cu scorul de 1-0, unicul gol fiind marcat de Lukas Masopust in minutul 28.Stanciu a centrat moale din corner, iar Masopust a pus latul de la 20 de metri, trimitand in plasa cu largul concurs al lui Arlauskis, portarul clujenilor.Returul duelului dintre Slavia si CFR Cluj este programat miercuri, 28 august, in direct pe Ziare.com.M.D.