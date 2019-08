Iata ce scrie presa engleza dupa ce CFR Cluj a eliminat Celtic din Liga Campionilor

Ziare.

Antrenorul Neil Lennon este vazut drept principalul vinovat pentru acest esec, insa nici sefii nu scapat de critici in urma unei campanii de transferuri considerata dezastruoasa.Iata cateva dintre cele mai importante reactii din presa britanica: BBC - "Cetic a iesit din Champions League dupa ce a primit patru goluri de la CFR Cluj intr-un meci frenetic disputat la Glasgow. Clujenii au venit decisi, pregatiti fizic si cu ritmul de joc potrivit. I-au presat tare pe cei de la Celtic si au fost periculosi pe contraatac. Cand ei au fost supusi presiunii, au facut fata cu brio, iar un stadion galagios nu le-a provocat nici macar un clipit. Au profitat de fiecare greseala facuta de Celtic si de fiecare metru de teren lasat neacoperit." Sky Sports - "Celtic a fost eliminata din turul III preliminar al Champions league dupa o infrangere cu 4-3, pe teren propriu, in fata celor de la CFR Cluj. Celtic cade acum in play-off-ul Europa League , unde va da peste Sheriff Tiraspol sau peste AIK. Este al doilea sezon consecutiv in care campioana Scotiei este eliminata in aceasta faza dupa ce anul trecut au pierdut cu AEK Atena. De aceasta data, frustrarea este si mai mare pentru ca aveau calificarea sunt control in repriza secunda, insa au lasat-o sa scape printre degete nu o data, ci de doua ori, cu o aparare extrem de slaba." Daily Mail - "Echipa lui Neil Lennon rateaza din nou calificarea in grupele Champions League dupa ce campioana Romaniei s-a impus intr-uncu sapte goluri. Pentru a patra oara in ultimii sase ani campionii Scotiei nu reusesc sa intre in grupele Ligii. Din nou, rezultatul vine dupa o vara cu achizitii dubioase. Pentru presedintele Peter Lawwell, o geaca groasa s-ar putea sa nu fie de ajuns sa-l protejeze de ce va urma. Chiar si inainte ca rezerva celor de la CFR, George Tucudean, sa bata ultimul cui in sicriul lui Celtic, sefii echipei aveau o tinta desenata pe spate."CFR Cluj a reusit sa se califice in play-off-ul Champions League cu o victorie superba in fata celor de la Celtic Glasgow, in turul III preliminar.Dupa 1-1 in partida tur din Gruia, elevii lui Petrescu au castigat cu 4-3 in Scotia si vor juca acum pentru accederea in grupe In play-off, campioana Romaniei va da peste Slavia Praga, insa avand deja in buzunar biletele pentru faza grupelor. In caz ca va trece de cehi, echipa va evolua in grupele Champions League, iar daca va pierde va merge in grupele Europa League.