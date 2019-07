Iata ce spune antrenorul lui Maccabi dupa infrangerea cu CFR Cluj, din Liga Campionilor

Ziare.

Ivic este de parere ca cele sase meciuri oficiale disputate deja de CFR in acest sezon au facut diferenta, insa se arata increzator in privinta returului din Israel."Am jucat contra unei echipe care a jucat deja sase meciuri oficiale. Au, in acest moment mai multa incredere in ei, dar putem face un meci bun la Tel Aviv si sa ne calificam. E foarte bine sa ai ritm inaintea unui astfel de meci. Sa fim realisti, am avut si noi cateva momente bune in acest meci, am avut doua-trei ocazii bune. Cred ca am aratat ca putem face un meci bun si sa ajungem in urmatoarea faza a Champions League", a declarat Vladimir Ivic pentru Look TV.CFR Cluj a castigat prima mansa a turului doi preliminar din Liga Campionilor, scor 1-0, in fata israelienilor de la Maccabi Tel Aviv.Campioana Romaniei a luat o optiune serioasa pentru calificarea in turul 3 dupa o victorie in stilul clasic al lui Dan Petrescu.Mansa retur va avea loc martea viitoare, de la ora 20:00. Invingatoarea o va intalni in turul 3 pe castigatoarea dintre Celtic si Kalju.