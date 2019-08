LIVE Champions League: Celtic - CFR Cluj

Ziare.

com

"Dubla" se reia de la scorul de 1-1, inregistrat in partida tur de la Cluj, astfel ca romanii sunt obligati sa inscrie pentru a spera la calificare.Bain - Elhamed, Ajer, Simunovic - McGregor, Brown, Ntcham, Forrest - Christie, Edouard, JohnstonRezerve: Gordon, Jullien, Bitton, Griffiths, Bayo, Morgan, BolingoliAntrenor: Neil LennonArlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Djokovic, Bordeianu, L. Aurelio - Deac, Rondon, OmraniRezerve: Vatca, Sylla, Paun, Tucudean, Muresan, Peteleu, CestorAntrenor: Dan Petrescu Arbitru: Andris Treimanis (Letonia)INFO: Invingatoarea se califica in play-off-ul Champions League si se va duela cu Slavia Praga pentru un loc in grupe. Invinsa merge in play-off-ul Europa League , unde va da peste castigatoarea duelului dintre Sheriff Tiraspol si AIK Stockholm.