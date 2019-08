Meci decisiv pentru CFR Cluj in Liga Campionilor: Iata ce posturi TV transmit duelul cu Slavia

Ziare.

Mansa retur a duelului cu Slavia Praga, din play-off-ul Ligii, incepe la ora 22:00, ora Romaniei, si va fi transmisa de trei posturi TV din tara noastra.DigiSport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus sunt posturile pe care poate fi urmarita intalnirea dintre Slavia si CFR.Duelul pentru grupele celei mai importante competitii inter cluburi se reia de la scorul de 1-0 in favoarea cehilor, astfel ca elevii lui Dan Petrescu vor avea o misiune extrem de dificila.Iata si componenta lotului ardelenilor ce a facut deplasarea in Praga:: Cosmin Vatca, Giedrius Arlauskis: Andrei Burca, Razvan Horj, Mateo Susic, Mihai Butean, Andrei Muresan, Camora, Ionut Peteleu, Cestor Mike: Yacouba Sylla, Luis Aurelio, Damjan Djokovic, Ciprian Deac, Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu, Mario Rondon: Constantin Paun, Billel Omrani, Ionut Costache, George TucudeanPartida va fi transmisa in direct si pe site-ul Ziare.com.M.D.