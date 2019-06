Misiune imposibila pentru CFR Cluj? Iata ce adversari poate intalni in preliminariile Champions League

Ziare.

Potrivit unui anunt al UEFA , gruparea "feroviara" a fost plasata in Grupa 1 pentru tragerea la sorti ce va avea loc marti si nu este cap de serie.Pe lista capilor de serie din aceasta grupa se afla Astana, Ludogorets Razgrad, Steaua Rosie Belgrad, macedonenii de la Shkendija si suedezii de la AIK Stockholm.Daca va avea in continuare ghinion si va infrunta una dintre primele trei formatii, CFR Cluj are sanse minime sa treaca mai departe.Meciurile din turul I preliminar al Champions League se vor disputa pe 9/10 iulie, turul, si pe 16/17 iulie, returul.Tragerea la sorti va fi transmisa in direct pe Ziare.com marti, 18 iunie.M.D.