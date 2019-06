Panica la CFR Cluj dupa tragerea la sorti a preliminariilor Champions League: "Preferam oricare alta echipa"

Ziare.

Adversara campioanei Romaniei, FC Astana, este o formatie care ii sperie pe sefii gruparii din Gruia, mai ales dupa rezultatele bune din grupele Ligii Campionilor din 2015."Am fi preferat oricare alta echipa in afara de Astana si Steaua Rosie. As fi preferat Ludogorets. Este o deplasare foarte lunga, teren artificial, nici Atletico nu a reusit sa castige acolo. Este o echipa puternica care joaca an de an in Europa. Asta ne-a fost soarta.Trebuie sa ne informam mult mai mult despre ce inseamna Astana. Este o echipa incomoda si o deplasare grea. Daca vom trece de ei va fi un lucru extraordinar pentru noi. Ne vom concentra pe primul meci, pentru ca este foarte important. Momentan nu stim multe despre ei, vom vedea in zilele urmatoare si cu siguranta ne vom pregati foarte bine.La prima, vedere este o deplasare foarte grea si complicata. Sunt cateva impedimente pe care le vom avea la ora acestui meci. Deplasarea va fi cea mai mare problema, fusul orar, dar vom vedea. Noi speram sa trecem de ei", a declarat Bogdan Mara la Digi Sport CFR Cluj va juca impotriva celor de la FC Astana in turul I preliminar al Ligii Campionilor, sezonul 2019/2020.