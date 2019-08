Primul transfer facut de CFR Cluj dupa calificarea in play-off-ul Champions League: Petrescu a adus un atacant cunoscut

Ziare.

Ivorianul Lacina Traore a revenit in Gruia, potrivit unui comunicat oficial al campioanei Romaniei."CFR 1907 Cluj anunta transferul atacantului ivorian Lacina Traore! Fotbalistul care a mai evoluat in Gruia intre 2008 si 2011, a revenit la echipa noastra si va pune umarul la indeplinirea obiectivelor stabilite.️La CFR, Traore va evolua cu numarul 90 pe tricou. Ii uram bun venit la CFR Cluj si mult succes in tricoul echipei noastre!", au transmis ardelenii.In varsta de 29 de ani, Traore incearca sa isi relanseze o cariera care la un moment dat parea extrem de promitatoare.A explodat la CFR, a fost vandut in Rusia, la Kuban Krasnodar, dupa care a trecut pe la echipe ca Anzhi Makhachkala, Monaco, Everton, TSKA Moscova, Sporting Gijon sau Amiens.Ultima formatie pentru care a evoluat a fost Ujpest, in Ungaria, fara insa a impresiona.M.D.