Scotienii sunt multumiti dupa remiza cu CFR Cluj din Champions League si avertizeaza pe Dan Petrescu

Antrenorul echipei din Glasgow, Neil Lennon, a parut chiar fericit pentru ca a reusit sa se intoarca din deplasarea de la Cluj neinvins, dar si cu gol marcat.Lennon nu s-a ferit sa ii avertizeze pe ardeleni ca Celtic este o echipa care inscrie foarte multe goluri pe teren propriu."E un rezultat foarte bun pentru noi. A fost un meci foarte bun, am obtinut o remiza cu gol in deplasare, asa ca e foarte important pentru meciul de saptamana viitoare. Va fi un nou joc pe care il asteptam cu nerabdare. Dar suntem foarte multumiti cu acest rezultat. Au fost periculosi, mai ales in prima repriza, iar apoi echipa a facut un meci mai bun in a doua repriza, dar in afara de asta, nu cred ca CFR ne-a cauzat prea multe probleme. Au marcat un gol foarte bun pe contraatac, dar noi am raspuns foarte bine si am fost foarte periculosi in repriza a doua, cand am jucat un fotbal bun. Asa ca, din pozitia in care ne aflam, in debut de sezon, suntem intr-o postura foarte buna.Atmosfera, dar si golul pe care l-am marcat in deplasare, ceea ce este important, ne vor da un usor avantaj. Suntem periculosi pe teren propriu, stiti ca am marcat 5 goluri, apoi 7 in urmatorul meci acasa, cu fani multi, pe un teren bun, asa ca vrem sa le facem viata cat mai grea posibil celor de la Cluj. Mereu suntem ofensivi pe teren propriu si e foarte important sa scoatem tot ce putem din returul cu CFR", a explciat Lennon, citat de sport.ro.CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata, miercuri seara, pe teren propriu, cu Celtic Glasgow , in prima mansa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.Returul va avea loc saptamana viitoare in Scotia.