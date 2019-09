CFR Cluj a cerut oficial sa castige la "masa verde" meciul de Cupa cu Botosani

Ziare.

com

Forul condus de Razvan Burleanu a confirmat ca a primit sesizarea campioanei, o prima decizie urmand a fi luata de Comisia de Disciplina."Exista o sesizare facuta de CFR Cluj in urma meciului de aseara, sesizare care va fi pe masa Comisie de Disciplina la urmatoarea sedinta!", a fost reactia Federatiei Romane de Fotbal, conform DigiSport Desi a pierdut pe teren intalnirea cu Botosani, scor 2-4 la penaltiuri dupa 2-2 in timpul regulamentar de joc, formatia din Gruia a sesizat o incalcare de regulament.Concret, bososanenii au folosit numai cinci fotbalisti formati in Romania, desi regulamentul prevede un minim de sase.Oficialii clubului din Botosani si-au recunoscut greseala, astfel ca sunt sanse foarte mari ca rezultatul din teren sa fie intors de comisii, iar CFR Cluj sa acceada in optimile Cupei.