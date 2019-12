Antrenorul lui Lazio ataca CFR-ul: "In Romania nu s-a jucat fotbal"

Ziare.

Tehnicianul considera ca echipa sa a pierdut calificarea in 16-imi in duelul din Gruia, acolo unde spune el ca nu s-a jucat fotbal."Ratarea calificarii nu a venit aici, la Rennes. Trebuia sa jucam mai bine in alte partide, nu am castigat cate puncte ne doream. Nu am avut o grupa usoara pentru ca Rennes si Celtic sunt echipe puternice, insa apoi Clujul s-a calificat! Regretele sunt pentru rezultatele altor partide.Ne asteptam ca Rennes sa ne astepte cu stadionul plin. Probabil ca in prima repriza trebuia sa jucam mai bine, insa in cea de-a doua nu am fost departe. Insa in Romania nu s-a jucat fotbal, ratarea calificarii nu a venit la Rennes", a spus Inzaghi pentru Sky Sport.Lazio a incheiat pe locul 3 in clasamentul final al grupei, in spatele celor de la Celtic si CFR Cluj.Campioana Romaniei a obtinut o calificare uimitoare in primavara europeana, reusind sa obtina n mai putin de 12 puncte intr-o grupa cu Celtic, Lazio si Rennes.