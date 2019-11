Antrenorul lui Lazio cere ajutorul lui Celtic pentru calificarea in primavara europeana

Ziare.

"Avem mai multe sanse ca ieri. Celtic a castigat pe Olimpico si cred ca poate sa o faca si in Romania, ca si noi in Franta. Vrem sa ne jucam sansa la Rennes, iar apoi vom vedea ce se va intampla in Romania", a declarat Inzaghi, citat de presa italiana. Lazio are nevoie de o victorie la Rennes in ultima etapa, dar si de o infrangere a echipei CFR Cluj, acasa, cu Celtic. Campioana Romaniei se califica in faza urmatoare cu un punct."Baietii au avut o abordare buna, iar in prima repriza mai puteam marca. CFR e o echipa fizica si am suferit in repriza secunda. Cred un pic mai mult in sansa noastra, dar cred ca dupa ceea ce am vazut pe teren nu meritam sa avem doar un gol avantaj. In repriza a doua am reusit sa fim compacti si sa castigam pentru a ramane in cursa de calificare", a mai spus Inzaghi."Am jucatori de calificare, care se sacrifica si cand ii am la dispozitie dau totul pe teren. Am gasit un echilibru, suntem a patra aparare din campionat si cred ca echipa mai poate creste. Eu cred ca trebuie sa marcam mai multe goluri, suntem al doilea atac. Cream mult, in atac pe langa Immobile si Correa il am pe Caicedo, trebuie sa concretizam mai mult, sa transam mai repede meciurile", a comentat tehnicianul italian.CFR Cluj a fost invinsa de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa E a Europa League la fotbal. Lazio s-a impus prin golul marcat de argentinianul Joaquin Correa (24).Meciurile care vor decide configuratia finala a grupei vor avea loc pe 12 decembrie, la Cluj-Napoca, respectiv Rennes.