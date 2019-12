Antrenorul Sevillei, cuvinte mari despre CFR Cluj: "O sa ne puna probleme"

Ziare.

Fostul selectioner al Spaniei spune ca ardelenii vor sa isi faca un nume la nivel continental si ca rezultatele din faza grupelor arata ca formeaza o grupare puternica."Este o echipa ce vrea sa faca un salt la nivel international, care a facut investitii considerabile si care a castigat toate cele trei meciuri jucate acasa in faza grupelor. Cu siguranta, va fi o echipa ce ne va pune probleme", a spus Lopetegui, citat de As Si directorul departamentului de scouting al andaluzilor, Emilio de Dios, vorbeste extrem de frumos despre campioana Romaniei."Au jucatori care nu au evoluat in Champions League, dar care au experienta europeana. Este o echipa care stie sa joace meciurile eliminatorii. Fara indoiala ca noi avem lotul mai bun, dar ne va fi greu sa ii invingem."CFR Cluj va infrunta FC Sevilla in 16-imile de finala ale Europa League.Meciul tur va avea loc pe 20 februarie 2020, la Cluj, iar returul este programat in Sevilla pe 27 februarie.