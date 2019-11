CFR Cluj invinge Rennes dupa un meci eroic

Ziare.

A fost o partida dominata de oaspeti, eroul campioanei Romaniei fiind portarul Arlauskis, care a scos tot ce se putea si a pastrat poarta imaculata.Elevii lui Dan Petrescu au inceput partida in defensiva, incercand sa blocheze atacurile unui adversar a carui singura sansa de a continua in competitie era victoria."Ingerul" Arlauskis a fost de fiecare data la post si a reusit sa scoata baloane foarte periculoase trimise de Hunou sau Niang, asta in timp ce atacantii CFR-ului n-au pus probleme prea mari la poarta adversa.Nici repriza secunda nu a fost mai diferita desi ardelenii au izbutit sa taie multe dintre actiunile ofensive ale oaspetilor prin fragmentarea jocului.Golul a venit cumva impotriva cursului jocului, desi cu numai cateva minute acelasi Rondon irosise o sansa mare sutand putin pe langa poarta din pozitie foarte buna.Cu trei minute inainte de finalul timpului regulamentar Ciprian Deac a executat foarte bine un corner din partea dreapta iar Rondon a pus excelent capul si a trimis imparabil!Din pacate, la scurt timp dupa gol marcatorul nostru a primit direct cartonasul rosu pentru o interventie cu talpa sus, astfel ca "feroviarii" au evoluat in inferioritate numerica pe final.Francezii au reusit sa inscrie in prelungiri, numai ca reusita lor a fost anulata pentru un presupus hent, iar rezultatul final a ramas 1-0.Cu 9 puncte dupa patru etape din Europa League, CFR are nevoie de un singur punct in ultimele doua etape pentru a avea garantata calificarea in primavara continentala.Min.90+7 Finalul partidei! Victorie eroica pentru CFR!Min.90+6 Arlauskis intervine din nou fantastic!Min.90+4 Francezii inscriu, dar reusita este anulata pentru un hent. Pe reluari nu se vede insa acest hent.Min.90+1 Sase minute de prelungiri!Min.90Min.90 Schimbare CFR: Paun intra in locul lui Deac.Min.87Min.82 Ce ocazie! Rondon trimite la o palma de bara din interiorul careului1Min.77 Arlauskos scoate de sub transversala sutul lui Bourigeaud insa cade rau si se accidenteaza.Min.74 Inca o schimbare la CFR: Hoban intra in locul lui Peteleu.Min.71 Schimbare CFR: Rondon intra in locul lui Traore.Min.60 Culio il calca pe Niang insa scapa de avertisment.Min.54 Ce ocazie! Arlauskis scoate cu piciorul un balon pe care scria 1-0!Min.49 Culio suteaza foarte bine din afara careului, insa Salin scoate in corner!Min.46 Incepe repriza secunda.____________________________Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.40 Nu pare sa se mai intample ceva in Gruia.Min.35 Ce ocazie! Arlauskis scoate din vinclu un balon trimis foarte bine de Niang!Min.35 Ne apropiem de pauza si francezii au fost mai periculosi in aceasta prima parte.Min.30 Cartonas galben pentru Traore.Min.25 Culio si Raphinha se ciocnesc si au nevoie de ingrijiri medicale. Ambii isi revin.Min.17 Ce sansa! Raphinha suteaza putin peste transversala!Min.13 Inca o interventie superba a lui Arlauskis, de aceasta data in fata lui Niang!Min.11 Arlauskis retine fara emotii balonul sutat de Bourigeaud.INFO: Lazio a deschis scorul cu Celtic.Min.5 Arlauskis intervine excelent la sutul lui Hunou!Min.2 Traore trimite cu capul pe langa poarta.Min.1 Incepe partida din Gruia!CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Burca, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio- C. Deac, L. Traore, OmraniRezerve: Fernandez, Paun, Golofca, Butean, Hoban, Cestor, RondonAntrenor: Dan PetrescuRennes: Salin - Traore, Da Silva, Gnagnon, Maoussa - Del Castillo, Bourigeaud, Grenier, Raphinha - Hunou, NiangRezerve: Bonet, Nyamsi, Siebatcheu, Guitane, Morel, Gelin, GbohoAntrenor: Julien StephanINFO: CFR Cluj are 6 puncte in clasamentul grupei E, campioana reusind sa se impuna in meciul tur de la Rennes cu scorul de 1-0.