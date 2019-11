CFR Cluj pierde cu Lazio in Europa League

Ziare.

Lazio s-a impus la limita, scor 1-0, si italienii spera ca vor ocupa in cele din urma locul secund in grupa si ca vor obtine astfel calificarea in 16-imile de finala.Elevii lui Dan Petrescu au inceput partida stiind ca o remiza le aduce calificarea in faza eliminatorie si au parut decisi sa obtina un 0-0 izbavitor.Asezati pe doua linii, cu cinci fundasi in teren, ardelenii au cedat totusi destul de repede, Correa marcand in minutul 25 cu un sut foarte bine plasat pe coltul lung."Bursucul" a schimbat sistemul si jucatorii sai au iesit la joc, insa n-au gasit drumul spre poarta italienilor.Cele mai mari ocazii, unele uriase, au fost ratate de Omrani in partea secunda, in timp ce Djokovic a lovit bara portii lui Proto cu un sut de la distanta.CFR a pierdut la limita in Italia si trebuie sa obtina un punct in ultima etapa a grupelor, cu Celtic, pentru a se califica mai departe in primavara europeana.Min.90+4 Finalul partidei!Min.90 Patru minute suplimentare si golul nu vine.Min.80 Ne apropiem de final si ardelenii forteaza golul calificarii in primavara europeana.Min.73 Proto scoate sutul lui Camora!Min.72 Inca o sansa mare irosita de Omrani!Min.70 Traore inscrie, insa reusita lui este anulata corect pentru offside.Min.60 Peteleu intervine excelent in fata lui Luis Alberto.Min.55 Ce ocazie! Paun suteaza bine din unghi, Proto respinge in fata, iar Omrani nu poate trimite in plasa!Min.49 Acerbi este aproape de autogol, insa Proto scoate greu in corner!Min.47 Lazio incepe din nou in atac!Min.46 Incepe partea secunda.___________________Min.45+2 Finalul primei reprize.Min.41 Ratare uriasa a lui Correa, care trimite pe langa poarta din pozitie foarte buna!Min.38 BARA CFR! Djokovic suteaza de la distanta, insa balonul izbeste bara!Min.33 Ies si ardelenii la joc dupa primirea golului.Min.25Min.15 Partida continua in nota de dominare a gazdelor.Min.9 Boli il blocheaza excelent pe Parolo.Min.4 Lazio incepe in atac.Min.1 Fluier de start in aceasta partida!Proto - Bastos, Vavro, Acerbi - Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony - Correa, AdekanyeRezerve: Guerrieri, Alia, Luis Felipe, Patric, Lulic, Caicedo, FalboAntrenor: Simone InzaghiArlauskis - Cestor, A. Burca, K. Boli, Camora - Djokovici, Bordeianu, Culio - Peteleu, Omrani, PaunRezerve: Fernandez, Pascanu, Deac, Susic, Golofca, Hoban, TraoreAntrenor: Dan PetrescuINFO: Campioana Romaniei are 9 puncte dupa primele 4 etape din Europa League si are nevoie de un singur punct pentru a se califica matematic in faza eliminatorie. Lazio are numai 3 puncte si este obligata sa castige ultimele doua intalniri din grupe pentru a spera la calificare.