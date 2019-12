CFR Cluj, record de puncte pentru echipele romanesti in cupele europene

Ziare.

Ardelenii au incheiat pe locul secund in Grupa E, una in care s-au mai aflat, pe langa Celtic, Lazio si Rennes, cu 12 puncte.Este cel mai mare punctaj obtinut de o echipa din Romania in faza grupelor celei de-a doua competitii inter cluburi de pe "batranul continent".Precedentul record era de 11 puncte si era detinut de FCSB , formatie care in 2012 facea 11 puncte intr-o grupa cu Stuttgart, Copenhaga si Molde.Elevii lui Petrescu detin si recordul de puncte pentru grupele Champions League , 10, acestea fiind obtinute in 2012 intr-o grupa cu Manchester United Galatasaray si Braga.M.D.