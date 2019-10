Europa League: CFR Cluj castiga chinuit la Rennes

Ziare.

Campioana Romaniei s-a impus cu scorul de 1-0 la capatul unei partide in care a avut dubla superioritate numerica si a transpirat serios la ocaziile gazelor.Partida de joi seara a inceput spectaculos, cu francezii punand presiune din primele minute doar pentru a se vedea imediat condusi.Traore a plecat bine spre poarta adversa in minutul 5, iar portarul Mendy l-a faultat in calitate de ultim aparator, jucatorul lui Rennes primind direct cartonasul rosu. DIn lovitura libera acordata a venit si golul, Deac marcand impecabil.La jumatatea primei reprize a venit si primul mare semnat de alarma pentru romani, Boli provocand din nimic un penalti ratat din fericire de Niang, care a sutat pe langa poarta.Pana la pauza elevii lui Dan Petrescu s-au jucat cu ocaziile mari, Djokovic fiind responsabilul cu ratarile incredibile.Partea secunda a inceput cu o noua eliminare din tabara gazdelor, Camavinga primind si el cartonasul rosu dupa ce l-a agatat din spate pe Omrani, scapat spre poarta.In dubla superioritate ardelenii au uitat parca sa joace, fiind dominati de francezii ce nu au renuntat in niciun moment. Jucatorii celor de la CFR au fost extrem de nervosi, au gresit neasteptat de mult si i-au readus pe adversari in joc.Lucrurile s-au echilibrat si mai mult pe final, dupa ce Susic a fost eliminat de la CFR pentru cumul de cartonase galbene si emotiile au fost pana la ultima faza a partidei.Romanii au castigat in genunchi la Rennes si s-au inscris cu o sansa mare pentru calificarea in primavara europeana.Min.90+5 Final de meci! CFR castiga la Rennes!Min.90+3 Ataca francezii cu toate fortele in speranta egalarii.Min.90 Cinci minute de prelungiri.Min.88 Suntem aproape de finalul partidei, insa emotiile sunt mari pentru ca francezii nu renunta.Min.84 Schimbare CFR: Cestor intra in locul lui Traore.Min.82Min.76 Ardelenii joaca extrem de slab in aceasta repriza secunda, avand multa sansa in fata unei echipe cu doi oameni eliminati.Min.70 Schimbare CFR: Paun intra in locul lui Djokovic.Min.66 Schimbare CFR: Hoban intra in locul lui Bordeianu.Min.65 Pasa gresita incredibil de Djokovic, francezii pleaca pe contraatac, insa Hunou trimite pe langa!Min.56 Ardelenii practica un joc de asteptare, preferand sa plece pe contre in superioritate numerica.Min.48 Deac suteaza putin peste poarta!Min.46Min.46 Incepe repriza secunda.__________________Min.45+3 Finalul primei reprize.Min.43 Ne indreptam spre pauza si campioana Romaniei se mentine in avantaj.Min.38 Ce ocazie din nou! Omrani ii paseaza excelent lui Djokovic, insa acesta se grabeste si suteaza slab din pozitie ideala!Min.33 Ce ocazie! Boli trimite cu capul foarte putin pe langa poarta!Min.33 Sut bun al lui Djokovic, Bonet scoate in corner!Min.28Min.26Min.22 Ce ocazie! Djokovic trimite in plasa laterala!Min.20 Bourigeaud suteaza putin pe langa poarta CFR-ului.Min.17 Cartonas galben pentru Susic.Min.15 Chiar daca sunt in inferioritate francezii se arunca in atac.Min.9Min.5Min.3 Inceput tare al francezilor, insa cei de la CFR rezista.Min.1 Incepe meciul!Mendy - Traore, Gnagnon, Morel, Maouassa - Raphinha, Camavinga, Bourigeaud, Del Castillo - Hunou, NiangRezerve: Bonet, Da Silva, Nyamsi, Siebatcheu, Lea Siliki, Gelin, GbohoAntrenor:: Julien StephanArlauskis - Susic, Burca, Boli, Camora - Bordeianu, Djokovic, Culio, Deac - Traore, OmraniRezeve: Jesus Fernandez, Pascanu, Paun, Golofca, Hoban, Cestor, RondonAntrenor: Dan PetrescuArbitru: Alexei EskovInaintea acestui meci, clasamentul Grupei E arata in felul urmator:1. Celtic 4 puncte2. CFR Cluj 3p3. Lazio 3p4. Rennes 1p