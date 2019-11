Lazio infrunta CFR Cluj fara doi jucatori de baza

Ziare.

com

Lazio nu va conta nici pe fotbalisti ca Thomas Strakosha, Valon Berisha sau Adam Marusic. In lotul pentru acest meci nu este nici fundasul roman Stefan Radu, care este titular obisnuit in Serie A.Echipa din capitala Italiei are doar 3 puncte in grupa sa din Europa League, sansele de calificare in saisprezecimi de finala fiind reduse.Iata lotul convocat de Inzaghi pentru partida cu CFR:: Marco Alia, Guido Guerrieri, Silvio Proto.: Francesco Acerbi, Bastos, Manuel Lazzari, Luiz Felipe, Senad Lulic, Patric, Denis Vavro.: Danilo Cataldi, Joaquin Correa, Luca Falbo, Jony, Luis Alberto, Marco Parolo.atacanti: Bobby Adekanye, Felipe Caicedo.CFR Cluj o va intalni pe Lazio joi, pe Stadio Olimpico din Roma, de la ora 22:00, in Grupa E a Europa League.CFR are nevoie de un singur punct in meciurile cu Lazio si Celtic pentru a-si asigura calificarea in saisprezecimile de finala.