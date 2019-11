LIVE Europa League: CFR Cluj - Rennes 0-0

Ziare.

Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.40 Nu pare sa se mai intample ceva in Gruia.Min.35 Ce ocazie! Arlauskis scoate din vinclu un balon trimis foarte bine de Niang!Min.35 Ne apropiem de pauza si francezii au fost mai periculosi in aceasta prima parte.Min.30 Cartonas galben pentru Traore.Min.25 Culio si Raphinha se ciocnesc si au nevoie de ingrijiri medicale. Ambii isi revin.Min.17 Ce sansa! Raphinha suteaza putin peste transversala!Min.13 Inca o interventie superba a lui Arlauskis, de aceasta data in fata lui Niang!Min.11 Arlauskis retine fara emotii balonul sutat de Bourigeaud.INFO: Lazio a deschis scorul cu Celtic.Min.5 Arlauskis intervine excelent la sutul lui Hunou!Min.2 Traore trimite cu capul pe langa poarta.Min.1 Incepe partida din Gruia!CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Burca, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio- C. Deac, L. Traore, OmraniRezerve: Fernandez, Paun, Golofca, Butean, Hoban, Cestor, RondonAntrenor: Dan Petrescu Rennes: Salin - Traore, Da Silva, Gnagnon, Maoussa - Del Castillo, Bourigeaud, Grenier, Raphinha - Hunou, NiangRezerve: Bonet, Nyamsi, Siebatcheu, Guitane, Morel, Gelin, GbohoAntrenor: Julien StephanINFO: CFR Cluj are 6 puncte in clasamentul grupei E, campioana reusind sa se impuna in meciul tur de la Rennes cu scorul de 1-0.