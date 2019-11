LIVE Europa League: Lazio - CFR Cluj 1-0

Ziare.

Min.25Min.15 Partida continua in nota de dominare a gazdelor.Min.9 Boli il blocheaza excelent pe Parolo.Min.4 Lazio incepe in atac.Min.1 Fluier de start in aceasta partida!Proto - Bastos, Vavro, Acerbi - Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony - Correa, AdekanyeRezerve: Guerrieri, Alia, Luis Felipe, Patric, Lulic, Caicedo, FalboAntrenor: Simone InzaghiArlauskis - Cestor, A. Burca, K. Boli, Camora - Djokovici, Bordeianu, Culio - Peteleu, Omrani, PaunRezerve: Fernandez, Pascanu, Deac, Susic, Golofca, Hoban, TraoreAntrenor: Dan Petrescu INFO: Campioana Romaniei are 9 puncte dupa primele 4 etape din Europa League si are nevoie de un singur punct pentru a se califica matematic in faza eliminatorie. Lazio are numai 3 puncte si este obligata sa castige ultimele doua intalniri din grupe pentru a spera la calificare.