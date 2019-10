Probleme financiare la CFR Cluj? Dezvaluirea lui Dan Petrescu dupa victoria din Europa League

Ziare.

com

Antrenorul Dan Petrescu a dezvaluit ca nici el si nici jucatorii nu au incasat inca bonusurile, desi echipa a ajuns in grupele Europa League si are chiar sanse sa se califice in 16-imi."Bursucul" a facut un apel la cei din conducere pentru achitarea primelor, el spunand ca banii reprezinta cea mai eficienta modalitate de a-i motiva pe jucatri."Si ei asteapta, si eu astept. Toti asteptam. Cand muncesti trebuie sa si primesti. E un subiect mai delicat si in Romania e problema asta peste tot. Nu cred ca e o echipa in Romania care financiar e stabila. Poate la FCSB , nu am auzit niciodata. Sunt probleme tot timpul si, pana nu va fi totul la zi, vor fi mereu probleme. Eu sper ca cei din conducerea clubului cat mai repede sa rezolve problema, pentru ca e o problema delicata.Pe unde am fost antrenor nu am motivat jucatorii numai cu antrenamentele. Cand le spuneam prima la sarsit sau venea vreun patron prin China si zicea prima, il intrebam:Sareau in sus:Si asa era, rupeau terenul. Pe jucatori ii motivezi cu prime si cu zile libere. Cel mai bine. In orice tara din lume", a declarat Dan Petrescu la Telekomsport.Dezvaluirea "Bursucului" este cu atat mai surprinzatoare cu cat CFR va incasa sume consistente de la UEFA pentru performanta europeana din acest sezon.Peste 12 milioane de euro ar trebui sa intre in conturile campioanei, suma ce va creste si mai mult daca rezultatele bune vor continua sa apara si echipa va iesi din grupe.M.D.