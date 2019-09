Probleme mari pentru CFR Cluj inaintea meciului cu Celtic, din Europa League

Ziare.

com

Campioana Romaniei a pierdut doi oameni importanti in partida cu Gaz Metan Medias, din Liga 1 , iar antrenorul Dan Petrescu este obligat acum sa gaseasca solutii pentru cel mai vulnerabil compartiment, cel ofensiv.Gruparea din Gruia a inceput partida de duminica seara avandu-l in atac pe ivorianul Lacina Traore, revenit la CFR dupa ce a cochetat cu fotbalul la nivel inalt.Acesta nu a rezistat insa pe teren decat 45 de minute, fiind inlocuit inainte de pauza cu Omrani.Nici titularul obisnuit din atacul CFR-ului nu a avut o zi mai buna, parasind si el terenul accidentat in partea secunda.Cum golgheterul Tucudean s-a retras din fotbal, avand probleme cardiace, Dan Petrescu va fi nevoit sa inventeze solutii pentru intalnirea cu Celtic daca Omrani si Traore nu vor fi recuperati in urmatoarele zile.Partida dintre CFR Cluj si Celtic Glasgow , din Europa League, va avea loc joi seara si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.