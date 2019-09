Scandal la CFR Cluj inaintea primului meci din grupele Europa League: Un fotbalist important ii acuza pe sefi ca mint

Ziare.

Lasat in afara lotului pentru cupele europene, fundasul Paulo Vinicius a rabufnit si ii acuza pe sefii campioanei ca mint in ceea ce il priveste.Veteranul in varsta de 35 de ani spune ca nu este accidentat si ca poate evolua, decizia de a nu fi trecut pe lista UEFA fiind una ce nu i-a fost explicata pana acum."Nu inteleg de ce sustin ca sunt accidentat, eu am avut o problema medicala acum o luna jumate si vreau si eu sa stiu de ce cel mai bun aparator, folosit in toate meciurile, nu este pe lista. Eu sunt bine, pot juca, conducerea trebuie sa dea o explicatie", a declarat Vinicius pentru Telekom Sport Vinicius a fost utilizat de Dan Petrescu in preliminariile Champions League , insa a fost lasat in afara listei UEFA pentru faza grupelor din Europa League.Desi nu exista o explicatie oficiala pana in acest moment, se pare ca varsta argumentul lui Petrescu.Ajuns la 35 de ani si avand contract numai pentru acest sezon, Vinicius a devenit o optiune de rezerva la CFR Cluj, mai ales ca echipa campioana a adus in aceasta vara oameni foarte bine cotati pentru linia defensiva, ca Boli si Pascanu.Partida dintre CFR Cluj si Lazio Roma , din prima etapa a grupelor Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:55, in direct pe Ziare.com.