Scotienii abia asteapta revansa cu CFR Cluj: "Suntem incantati!"

Ziare.

com

Antrenorul campioanei Scotiei, Neil Lennon, spune ca abia asteapta sa inceapa meciurile si ca vizeaza sa isi ia revansa in fata celor de la CFR Cluj "Este o tragere la sorti extraordinara. Sunt cateva meciuri tari si avem sansa sa ne luam revansa cu cei de la Cluj. Suntem incantati ca am ajuns acolo si suntem incantati de grupa", a declarat acesta.Celtic si CFR Cluj s-au infruntat in turul III preliminar al Champions League , ardelenii avand castig de cauza dupa o victorie splendida la Glasgow.Din pacate, campioana Romaniei a pierdut apoi duelul cu Slavia Praga pentru grupele Ligii Campionilor si s-a multumit cu prezenta in grupele Europa League.Vineri, la tragerea la sorti a grupelor din a doua competitie intercluburi de pe "batranul continent", CFR a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Celtic, Lazio si Rennes.