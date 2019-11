Veste excelenta pentru CFR: Celtic vine cu rezervele la Cluj!

Ziare.

com

Antrenorul scotienilor, Neil Lennon, a dezvaluit ca va aborda duelul din Gruia cu o formatie in care isi vor face loc mai multe rezerve.Celtic si-a asigurat primul loc in grupa si calificarea in 16-imi, asa ca isi va odihni vedetele la meciul de la Cluj."Mergem relaxati la Cluj. Va fi o echipa schimbata pentru ca navem un program foarte incarcat. Cred ca unii jucatori vor sa joace si merita sa joace, iar altii au mare nevoie de pauza", a declarat Neil Lennon.Intalnirea dintre CFR Cluj si Celtic, din etapa a sasea a grupelor Europa League, va avea loc pe 12 decembrie.Ardelenii au nevoie de un singur punct pentru a merge si ei mai departe in saisprezecimi.M.D.