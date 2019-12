CFR Cluj invinge Astra si urca pe primul loc in Liga 1

Ziare.

Ardelenii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-0 la capatul unei partide pe care au controlat-o in majoritatea timpului.Scorul a fost deschis destul de repede, la jumatatea primei reprize, atunci cand Burca a profitat de problemele mari din apararea oaspetilor.A fost o faza pornita din banda stanga in care balonul a fost blocat de doua ori de "astrali" fara a fi insa si degajat. A ajuns in cele din urma la Burca, iar acesta a punctat cu un sut sec din 8 metri.Budescu a fost singurul om ce a "miscat" pentru Astra, mijlocasul incercand fara prea mult succes sa suteze de la distanta.Pana la golul al doilea, Dan Petrescu a fost scos din sarite de Costache, acesta ratand incredibil din doi metri!Sarbatoritul zilei, Culio, a facut faza golului doi, mingea sutata de el fiind bagata in poarta de portarul Lazar cu o interventie incredibila.Pe final, Budescu a vazut cartonasul rosu dupa ce a primit doua avertismente, iar Astra a incheiat in inferioritate.CFR castiga un meci important la despartirea lui Culio de formatia ce i-a marcat cariera, argentinianul anuntandu-si retragerea din fotbal la finalul acestui an.Min.90+3 Final de partida si victorie pentru CFR!Min.85Min.83Min.68 Inca o ratare uriasa, cu Rondon care trimite paralel cu linia portii!Min.63 Ce ratare! Costache trimite pe langa poarta din trei metri!Min.46 Incepe partea secunda._________________________________Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.40 Budescu incearca din nou un sut din lovitura libera, insa balonul se duce peste poarta.Min.34 Vinicius respinge balonul sutat de Budescu.Min.31 Costache suteaza pe langa poarta.Min.23Min.3 Cartonas galben pentru Valentin Gheorghe.Min.1 Incepe partida!Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Itu, Hoban, Culio - Paun, Rondon, V. CostacheRezerve: Rus - Petelu, Boli, Bordeianu, Petrila, Pereira, OmraniAntrenor: Dan PetrescuLazar - Graovac, Tamas, Dima - G. Enache, V. Gheorghe, Crepulja, Simion, Radunovic - Radut, BudescuRezerve: Kitanov - Begue, Tounkara, Dandea, Fl. Matei, Biceanu, D. BrunoAntrenor: Bogdan AndoneArbitru: Istvan Kovacs