CFR Cluj se impiedica de Sepsi inaintea play-off-ului Champions League

Marti seara, campionii vor juca impotriva Slaviei Praga in mansa tur a play-off-ului Ligii Campionilor. Dan Petrescu a schimbat din nou aproape toata echipa la Cluj, incercand sa isi odihneasca titularii pentru duelul mult mai important cu cehii, insa asta nu s-a vazut pe teren foarte mult.Adrian Paun a deschis scorul pentru "feroviari" inca din minutul 10, el reluand din cadere un balon balbait de defensiva celor de la Sepsi.O noua greseala defensiva a gazdelor l-a adus la finalizare pe Pereira, numai ca balonul trimis nu foarte inspirat de acesta a sters bara si a iesit in afara terenului.Sepsi nu a renuntat la lupta si a egalat destul de repede, in minutul 30, atunci cand Flores a transformat o lovitura libera din partea stanga cu largul concurs al portarului Vatca, surprins pe coltul scurt.Pana la final elevii lui Dan Petrescu au atacat pe alocuri dezlantuiti, numai ca goalkeeperul Feher a fost intotdeauna la post si a aparat cu interventii spectaculoase.O remiza care ar trebui sa multumeasca pe toata lumea, mai ales ca obiectivul toamnei pentru clujeni il reprezinta cupele europene, nu campionatul intern.Min.90+3 Finalul partidei.Min.30 GOL Sepsi! Flores restabileste egalitatea cu un sut frumos!Min.10 GOL CFR! Adrian Paun inscrie!Min.1 Incepe partida!Fejer - Dimitrov, Barisic, Tincu, Fl. Stefan - Kilyen, Vasvari, D. Flores, Carnat - Safranko, KaranovicRezerve: Niczuly, Y. Hamed, Salli Edgar, I. Fulop, P. Gal, Bouhenna, KonongoAntrenor: Csaba LaszloVatca - Butean, Cestor, A. Muresan, Peteleu - Itu, Hoban, Paun - M. Pereira, Rondon, CostacheRezerve: A. Rus, Burca, Sylla, Mailat, L. Aurelio, Petrila, TucudeanAntrenor: Dan Petrescu