CFR Cluj, invinsa de Celtic in grupele Europa League

Dupa esecul cu CFR Cluj din Liga Campionilor, din vara acestui an, Celtic a tratat mult mai serios partida si a inceput in forta.Scotienii au dominat categoric in startul meciului, iar deschiderea scorului s-a produs firesc, in minutul 20, cand Edouard a finalizat cu o lovitura de cap din sase metri.La primul atac mai periculos al ardelenilor din acest meci, CFR Cluj a reusit sa inscrie in minutul 26 prin Boli, dar reusita a fost anulata corect pentru o pozitie de ofsaid.Ardelenii nu au reusit insa sa fie prea periculosi in ofensiva, iar Celtic a majorat scorul in minutul 58, cand Elyounoussi a marcat cu un sut deviat din marginea careului.In celalalt meci din grupa E, Lazio a invins Rennes cu 2-1. Clasamentul grupei arata astfel: 1. Celtic 4 puncte, 2. CFR Cluj 3p, 3. Lazio 3p, 4. Rennes 1pEtapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa pe terenul lui Rennes, pe 24 octombrie de la ora 22:00.90 - 4 minute suplimentare.85 - Edouard e aproape din nou de gol, dar suteaza peste poarta.81 - Schimbare CFR Cluj: Golofca intra in locul lui Djokovic.79 - Celtic are o noua sansa de gol, dar Camora rezolva din fata portii.74 - Scotienii domina autoritar meciul, CFR Cluj nu pare capabila sa revina.70 - Schimbare CFR Cluj: Paun intra in locul lui Rondon.64 - Deac suteaza periculos din unghi, dar mingea e scoasa de portarul scotienilor!56 - Schimbare CFR Cluj: Culio intra in locul lui Aurelio.51 - Djokovici vede cartonasul galben.48 - Omrani suteaza spectaculos, dar mingea se duce pa langa poarta.42 - Rondon primeste cartonasul galben pentru o simulare in careu.35 - Edouard primeste la marginea careului, dar sutul sau e salvat la sacrificiu de Burca.31 - Celtic are in continuare o posesie prelungita si dupa marcarea golului.26 - GOL ANULAT CFR CLUJ! Boli inscrie din fata portii, dar reusita e anulata pentru un ofsaid!17 - Celtic continua sa domine categoric, iar CFR Cluj s-a asezat pe doua linii si se apara.11 - Ce ocazie! Arlauskis scoate excelent la o lovitura de cap trimisa de Jullien din 6 metri!7 - Corner pentru CFR Cluj, insa executia lui Deac e respinsa fara emotii.4 - Scotienii domina categoric in startul meciului si s-au instalat in jumatatea ardelenilor.Forster - Elhamed, Ajer, Jullien, Bolingoli - Brown, McGregor, Forrest - Christie, Elyounoussi, EdouardRezerve: Gordon, Bitton, Sinclair, Bauer, Hayes, Rogic, NtchamArlauskis - Susic, Boli, Burca, Camora - Bordeianu, Luis Aurelio, Djokovic - Deac, Rondon, OmraniRezerve: Jesus Fernandez, Paun, Culio, Golofca, Hoban, Peteleu, CestorIn prima etapa, CFR Cluj a invins Lazio cu 2-1, iar Celtic a remizat cu Rennes.Etapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa pe terenul lui Rennes, pe 24 octombrie de la ora 22:00.Meciul este televizat de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.